Zwei Berliner entdecken die Wupper

Vogelsmühle

+ © Jürgen Moll Maggy und Jan Dijkman fühlen sich wohl in den Wupperorten, die ihre neue Heimat geworden sind. Dort verbinden sie erfolgreich Leben und Arbeit – und strahlen mit ihren Ballons um die Wette. © Jürgen Moll

Mit „Balloons United“ sind Maggy und Jan Dijkman von Vogelsmühle aus erfolgreich. Sie verschicken Ballons in die Welt.

Von Flora Treiber

Maggy und Jan Dijkman haben sich schnell in das riesige Loft in Vogelsmühle verliebt. Genau nach solchen Räumlichkeiten, in denen man frei arbeiten und wohnen kann, haben die gebürtigen Solinger lange gesucht und dafür sogar das pulsierende Berlin hinter sich gelassen.

„Wir brauchen Platz für unser Lager und räumliche Freiheit für unsere Kreativität und die vielen Ideen“, sagt Maggy Dijkman. Wie viele, die in den letzten Jahren ihr Glück in Vogelsmühle, am Rand von Radevormwald, gefunden haben, sind auch Maggy und ihr Mann Jan unkonventionell. Sie denken außerhalb gesellschaftlicher Normen. Und deshalb ist ihr Online-Shop „Balloons United“ auch so erfolgreich.

In dem Lager der Jungunternehmer schlummern derzeit 70 000 Luftballons. Von der kleinen Postfiliale, die es im Wuppermarkt gibt, verschicken sie ihre außergewöhnlichen Ballons in die ganze Welt. Obwohl sie mit ihren überdimensional großen Luftballons auch Veranstaltungen, Fotoshootings oder Messen ausstatten, ist ihre Hauptkundengruppe eine andere. „Wir haben uns auf den Ballonfetisch spezialisiert. Ein wichtiger Teil unserer Arbeit ist es auch, über diese sexuelle Vorliebe aufzuklären sowie Hemmungen und Vorurteile abzubauen“, sagt die 29-jährige, die auf dem Blog des Online-Shops regelmäßig über diese Themen berichtet.

Gegründet wurde der Online-Shop im Frühling 2014. „Unser erstes Lager war in einem Schuhschrank. Dann irgendwann in dem größten Raum unserer Berliner Wohnung. Wir wachsen stetig und fangen jetzt auch an, Mitarbeiter einzustellen“, sagt Jan Dijkman. Der 31-Jährige war der erste der beiden, der seinen Beruf als Veranstaltungstechniker an den Nagel gehängt hat, um sich komplett auf das junge Unternehmen zu konzentrieren.

Kurz darauf stieg auch seine Frau, sie ist eigentlich Erzieherin, in Vollzeit in die Arbeit um den Online-Shop ein. „Wir haben sehr viel Arbeit, Zeit und Kraft in diese Geschäftsidee gesteckt, und mittlerweile sind auch diejenigen begeistert, die nicht an den Handel mit Ballons geglaubt haben.“ Das Loft in Vogelsmühle ist genau der richtige Ort, um ungestört zu arbeiten und zu wohnen.

Dank des Internet ist es beinahe egal, ob man von Berlin oder Radevormwald aus arbeitet. „Wir verbringen die meiste Zeit am Schreibtisch. Natürlich haben wir uns die Frage gestellt, ob unser Unternehmen Berlin braucht, aber nach zwei Monaten in Rade wissen wir, dass das nicht der Fall ist“, sagt Maggy Dijkman.

Ihr erster Eindruck von Vogelsmühle war malerisch. An einem kühlen Herbstmorgen hat sie sich das Loft zum ersten Mal angesehen. „Die bunten Farben der Bäume, die strahlende Sonne und der Nebel, der über der Wupper stand, haben mich verzaubert. Jetzt gucken wir nicht mehr in andere Wohnungen, sondern auf Rehe, die Wupper und Wald.“

Mit der Nahversorgung des Wuppermarktes ist das Ehepaar eigentlich zufrieden. Sie vermissen lediglich einen Bäcker, eine Drogerie und ein kleines Café. Ihre Ideen kreisen derzeit nicht nur um die Weiterentwicklung ihres Unternehmens, sondern auch um den Standort.

„Wir haben viele Ideen, wie man hier einen noch besseren Platz für kreative Menschen entwickeln kann. Wir glauben an das Konzept und blicken zuversichtlich auf die nächsten Jahre“, sagt Jan Dijkman. Mit dem Ehepaar Dijkman sowie den anderen Kreativen, die es bereits an der Wupper gibt, scheint der Standort wieder lebendig zu werden.