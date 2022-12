Zweckverband billigt Sparkassen-Fusion

Die 15 Mitglieder des Zweckverbandes der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen haben bei ihrer Sitzung am Montagnachmittag einstimmig für die Fusion mit der Kreissparkasse Köln gestimmt. Im Anschluss der Sitzung, die um 15 Uhr in den Räumlichkeiten der Geschäftsstelle in Radevormwald stattfand, machten sich die Teilnehmer auf den Weg nach Köln, wo für 18.30 Uhr die Sitzung des Zweckverbandes der Kölner Kreissparkasse zur geplanten Fusion angesetzt wurde. Auch dort wird mit breiter Zustimmung gerechnet. Wie Dietmar Busch, der Vorsitzende des Verwaltungsrates der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen, nach der ersten Sitzung mitteilte, war auch Andree Henkel, Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Köln, in Radevormwald vertreten und hatte einige Erläuterungen gegeben.