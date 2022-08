Zur Industrie und Binnenschifffahrt

Hans Golombek vom Bergischen Geschichtsverein (BGV) aus Radevormwald und die Kollegen aus Hückeswagen beteiligen sich an einer Tagesfahrt am Samstag, 17. September. Das Motto lautet: „Rhein und Ruhr – Industrie und Binnenschifffahrt in Duisburg-Ruhrort.“ Dort stehen ein Stadtrundgang, der Besuch im Museum der Deutschen Binnenschifffahrt und eine Hafenrundfahrt auf dem Programm.