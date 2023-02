Heute feiert Jenny Emde ihren 100. Geburtstag

Jenny Emde fühlt sich in der Wohngemeinschaft der Diakoniestation an der Telegrafenstraße wohl, wo sie auch ihren runden Geburtstag feiern wird.

Das Halstuch ist farblich auf die Kleidung abgestimmt und auch die Frisur sitzt. Jenny Emde hat sich mit Hilfe der Mitarbeiter der Diakonie herausgeputzt. Das wird am heutigen Freitag ebenso sein, denn dann feiert die Radevormwalderin ihren 100. Geburtstag.

Von Heike Karsten

Ein Fest, dass nur wenige Menschen erleben dürfen. Ihr Alter sieht man der bald Hundertjährigen keineswegs an. Wohl aber klappt es mit dem Laufen und dem Sehen nicht mehr so gut. Und auch die Demenz schreitet voran. Doch Jenny Emde ist zufrieden mit dem, was sie hat. „Sie ist von Grund auf zufrieden. Ich habe sie nie schimpfen hören“, sagt ihr Sohn Gerd Emde. Am Freitag trifft sich die gesamte Familie zu diesem besonderen Anlass, darunter ihre drei Kinder, acht Enkel und zwei Urenkel.

Geboren wurde Jenny Emde am 24. Februar 1923 in Remscheid als Tochter des Feilen-Fabrikantenehepaars Moritz und Elfriede Wilms. Aufgewachsen ist sie im Eschbachtal. Als ihre Mutter starb, war sie gerade einmal sieben Jahre alt. Ein Schicksalsschlag, den sie ebenso hinnehmen musste wie den Zweiten Weltkrieg.

Zunächst besuchte Jenny Wilms die Volksschule, woran sich eine Ausbildung an der Haushaltshaltschule anschloss. Mit gerade einmal 14 Jahren kam die junge Frau nach Radevormwald, wo sie als Haushälterin bei der Familie Rocholl eine Arbeitsstelle fand. Hier lernte sie Herbert Emde kennen, den sie 1948 heiratete. Zwei Söhne und eine Tochter sind aus der Ehe entstanden.

Gerd Emde kann sich noch gut an seine Kindheit an der Blumenstraße erinnern. „Wir sind oft spazieren gegangen und unsere Mutter hat uns dabei die Natur nahegebracht. Sie kannte jedes Blümchen“, berichtet er. Auch im eigenen Garten wurden Obst und Gemüse angebaut und eingekocht, so wie es damals gang und gäbe war. „Sie war immer sparsam – große Wünsche hatte sie nie“, erzählt Gerd Emde von der Bescheidenheit und Bodenständigkeit seiner Mutter. Mit ihren Händen war Jenny Emde immer sehr geschickt, sie hat gerne genäht und auch gestickt. Einen Führerschein hat sie nie besessen. Dennoch sei sie überall hingekommen, wo sie hinkommen musste.

Ihren Ehemann verlor sie 1992, als dieser gerade einmal 70 Jahre alt war. Seitdem lebt Jenny Emde alleine. Einige Urlaube hat sie mit ihrer Freundin in Bad Sassendorf verbracht. Bis Ende 2019 lebte sie noch in ihrer eigenen Wohnung mit Unterstützung der Diakonie, seit 2020 ist sie Teil der Wohngemeinschaft der Radevormwalder Diakoniestation, mit der sie im April 2021 von Remlingrade an die Telegrafenstraße umgezogen ist.

An die neue Umgebung hat sich Jenny Emde schnell gewöhnt. „Es gefällt mir gut hier, aber es ist schon mal ein bisschen langweilig“, sagt sie und lacht. Denn viele Aktivitäten wie Lesen, Fernsehen oder Spielen sind aufgrund der altersbedingten Einschränkungen nicht mehr möglich.

Für den runden Geburtstag hat die Familie Kuchen bestellt. Und vielleicht gibt es auch den legendären Kartoffelsalat, für den zwar kein schriftliches Rezept existiert, in dessen Zubereitungsart Jenny Emde aber ihre Enkel eingeweiht hat. „Der Kartoffelsalat wird heute noch zu besonderen Gelegenheiten gemacht“, berichtet ihr ältester Sohn. Neben Gerd Emde, der heute in Hückeswagen wohnt, werden auch Sohn Werner Emde aus Bonn und Tochter Ingrid Döcker aus Nottuln mit ihren Familien zur Geburtstagsfeier kommen. Zu viel Stress möchte die Familie der Hundertjährigen jedoch nicht zumuten.

Das Geheimrezept für das hohe Lebensalter liegt nicht allein in den Genen. „Sie hat nie geraucht und selten Alkohol getrunken“, sagt ihr Sohn. Das wahre Geheimnis sei jedoch ihre Zufriedenheit, mit der sie bis heute durchs Leben geht.