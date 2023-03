Ziel ist eine eigene Jugendabteilung

Mit einer neuen Jugendakademie will die Dartabteilung des TV Herbeck den Nachwuchs fördern.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Als Oliver Greve mit drei Mitstreitern vor fünf Jahren die Dartsport-Sparte beim TV Herbeck eröffnete, hatte er sich nicht vorstellen können, dass es solche Ausmaße annehmen würde: Mittlerweile ist die Abteilung auf 45 Mitglieder gewachsen und stellt eine erfolgreiche Liga-Mannschaft. Mit dem Erfolg stieg die Nachfrage, nicht nur bei Erwachsenen, verrät Greve. „Seit etwa einem halben Jahr erhalten wir immer mehr Anfragen von Jugendlichen.“ Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, hat sich Greve mit Vereinskollegin Carmen Eichmann entschlossen, sich als Jugendtrainer ausbilden zu lassen und eine Jugendakademie aufzubauen. Ab sofort findet jeden Freitag von 17 bis 19 Uhr das Training für Zehn- bis 17-Jährige im Vereinsheim unterhalb der Lessingstraße statt.

Am Freitag lud die Abteilung zur ersten Trainingseinheit ein. Obwohl sich acht Interessenten gemeldet hatten, erschienen zum ersten Termin nur zwei junge Mädchen, die sich dem Sport intensiver widmen wollen. „Solange mindestens zwei Jugendliche kommen, findet das Training statt“, stellte Greve klar.

Die beiden 13-jährigen Mara und Sarah sind keine Unbekannte bei den Dartspielern des TV Herbecks: Maras Bruder und Sarahs Vater sind beide Mitglieder. „Mein Bruder spielt schon länger beim TV Herbeck. Bei uns in der Hütte hängt eine Dartscheibe und da habe ich schon mal mitgespielt“, sagt Mara. Eigentlich ist sie seit fast zehn Jahren leidenschaftliche Fußballerin, kickt aktuell in Bergisch Born. Darts als weitere Sportart könnte sie sich dennoch gut für sich vorstellen. „Ich mag, dass es eine Einzelsportart ist, die sehr spannend ist.“ Von ihrem Bruder habe sie schon viel gelernt.

Trainer Greve bescheinigt ihr bereits einen ruhigen Stand und eine ruhige Wurftechnik. Diese will Mara weiter ausbauen. „Ich will weiter an meiner Konzentration und den Doppeln arbeiten und noch besser, die einzelnen Felder treffen“, äußert die 13-Jährige nach der ersten Stunde in der Jugendakademie.

Sarah fand den Zugang zu Board und Pfeilen über ihren Vater. „Er hat im Flur eine Dartscheibe und ich höre da ständig die Pfeile fliegen“, erzählt sie. „Eigentlich hat es mich genervt, dann habe ich es selber ausprobiert.“ Neben Badminton, Schwimmen und Tanzen ist Darts nun für sie die nächste Sportart, die sie angehen will. Anders als Mara, die sich wünscht irgendwann möglichst hoch zu spielen, geht Sarah die neue Sportart ohne Druck an: „Ich sehe das nur als zusätzliches Hobby.“

In der Jugendakademie werden die Teilnehmer künftig unter professioneller Anleitung an ihren Fähigkeiten arbeiten, aber auch Theorie und Strategien lernen, um am Board bestmöglich abzuschneiden. „In der ersten Stunde werden wir immer etwas Regelkunde vermitteln und die wichtigsten Rechenwege verinnerlichen, damit man im Spiel vor dem nächsten Zug nicht lange rumrechnen muss“, sagt Greve. Gespielt wird hier nämlich Steel-Darts, also nicht an der elektrischen Spielscheibe. Die zweite Stunde dann werde dem Spielbetrieb gewidmet. Ohne Vorkenntnisse, sagt der Fachmann, bräuchten Anfänger mindestens ein halbes Jahr, um einigermaßen sicher die gewünschten Felder zu treffen. Die sportliche Ausstattung für Anfänger könne bei 30 bis 40 Euro liegen. Je nach Geschmack und Finanzmittel könnte ein volles Equipment auch 180 Euro kosten. Darüber müssten sich die Jugendlichen zu Beginn aber keine allzu großen Gedanken machen, beruhigt Greve. Wer erstmal schauen will, ob der Sport überhaupt etwas für einen ist, der könne einfach beim Training vorbeischauen. „Wir haben immer ein paar Pfeile unterschiedlicher Gewichtsklassen dabei.“

Der große Vorteil der Dartsabteilung des TV Herbecks sei, dass Sven Thiel, Inhaber des Darts-Fachgeschäfts „Wupper-Darts“, Mitglied ist. Er ist nicht nur Fachmann mit ausgesprochener Expertise, sondern vertreibt auch sämtliches Equipment in seinem Shop.

Jugendakademie

Die Jugendakademie findet immer freitags von 17 bis 19 Uhr im Vereinsheim unterhalb der Sporthalle Lessingstraße statt. Willkommen sind alle Jugendlichen zwischen 10 und 17 Jahren. Wer beim Training vorbeischauen und mitmachen will, meldet sich unter Tel. (0174) 19 59 092 bei Oliver Greve an.