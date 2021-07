Wupperaner genießen Adventsmarkt

Tradition

+ © Sigrid Hedderich Der kleine Matthias begrüßt den Nikolaus. © Sigrid Hedderich

Vogelsmühle: Vereine, Gruppen und andere Institutionen hatten ein Buden-Rondell aufgebaut.

Von Sigrid Hedderich

Der große Weihnachtsbaum mit seinen unzähligen Lichter war am Wochenende in Vogelsmühle schon von weitem zu sehen. Auf dem Platz hinter dem Pfarrheim der katholischen Kirche St. Josef Vogelsmühle stand er stolz und dominant. Um ihn herum im großen Kreis reihten sich kleine Buden, aus denen es herrlich duftete. Da war es der würzige Glühwein, dort die gegrillte Bratwurst und auch der Stand der Feuerwehreinheit Remlingrade mit seinem unverwechselbarem Grünkohleintopf zog wie ein Magnet an. Überall bildete sich kleine Menschentrauben um zu genießen, zu plaudern oder einzukaufen.

Am Stand des Fördervereins der Gemeinschaftsgrundschule Wupper aber war es mit dem Einkauf nichts, hier entschied das Glück. Luis (10) und seine Schwester Marisol (7) zogen mit großer Begeisterung Lose. So freute sich das Geschwisterpaar über Malstifte, Figürchen und Spielmaterial als Gewinn. Kleine Tüten voller Zimtplätzchen und selbstgemachte Marmelade wurden dort ebenfalls angeboten. „Viele Eltern, Betreuer und auch Lehrer haben sich hier eingebracht“, freute sich Angelique Röllinghoff hinter dem Tisch.

Zusammen mit Nadia Delgado verrichtete sie ihren „Standdienst“, wie viele andere auch. Am Stand des Bürgervereins für die Wupperorte zeigten Günter Schmale und Rosemarie Kötter ihr Geschick beim Reibekuchenbacken. Der Posaunenchor Remlingrade hatte vorsorglich einen zusätzlichen Pavillon aufgebaut, der als Regenschutz von den Besuchern genutzt wurde.

Im Pfarrhaus bot die Kolpingsfamilie weihnachtliche Deko und das Café eine Möglichkeit des Verweilens bei Kaffee und Torte. Für den musikalischen Rahmen sorgten der Kirchenchor Cäcilia und der Posaunenchor Remlingrade. Der kleine Adventsmarkt, organisiert von Barbara Nahrgang, Lydia Moser, Marion von der Burg und Fritz Dijaschtuk, sei wieder einmal sehr gelungen, hieß es in vielen Gesprächen.