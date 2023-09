Wupperaner freuen sich auf 72. Martinszug

Martinszug in den Wupperorten: 2018 startete er mit Pferd und Reiter an der Grundschule Auf der Brede.

Im Orga-Team gibt es viele neue Gesichter – Aber sonst setzen die Wupperorte auf die Tradition.

Von Claudia Radzwill

Radevormwald. In den Wupperorten wächst die Vorfreude auf den Martinsumzug. Am Samstag, 4. November, wird der bunte Laternenzug losziehen. „Die Planungen laufen längst“, sagt Tobias Wolf vom Orga-Team. Planungstreffen haben stattgefunden, der Ablauf steht bereits – und ab dem 15. September sind die Ehrenamtlichen in den Straßen an der Wupper unterwegs, haben Bons für die bunten Martinstüten dabei, die man gegen eine Spende erwerben kann.

Der Martinsumzug hat eine lange Tradition. „In diesem Jahr findet er zum 72. Mal statt“, sagt Wolf. Für Tobias Wolf ist es die erste Veranstaltung, die er als Mitglied des Orga-Teams begleitet. Fremd ist sie ihm aber nicht. „Ich bin in den Wupperorten groß geworden und lebe heute noch hier. Als Kind bin ich selbst im Martinsumzug mitgelaufen, heute sind es meine Kinder“, erzählt er.

Die Initiatoren des Martinsumzugs suchten jüngst weitere Helfer und Helferinnen, starten einen Aufruf über Facebook – und holten nicht nur Braun neu mit ins Boot. Weitere Helfer und Helferinnen hatten sich über den Aufruf gemeldet. Alle setzen sich für den Erhalt des Martinszuges ein. Jeder trägt seinen Teil dazu bei.

Alle zusammen, die Spendensammler, die Einkäufer, die Grafikerin der Martinskarten und Plakate, der Pressesprecher wollen den Kids „einfach einen tollen Martinszug bescheren“.

Wie all die Jahre zuvor startet der Zug um 17.30 Uhr an der Aula der Grundschule Auf der Brede. Ein Sankt Martin hoch zu Ross wird vorausreiten, der Posaunenchor Remlingrade spielt bekannte Martinslieder.

Der Weg führt die Keilbecker Straße hinunter, führt weiter über den Schröderweg in den Siedlungsweg. Seit 2021 Jahren findet der Abschluss nicht mehr an der Grundschule statt, vielmehr ist die Evangelische Kirche am Siedlungsweg in Dahlerau das Ziel.

Hier, in der stimmungsvollen angeleuchteten Kirche, findet die Ausgabe der bunten Tüten an die Kinder statt. Sie werden gut gefüllt sein – mit Obst und Süßigkeiten, und natürlich einem Weckmann, verspricht das Orga-Team. „In den letzten Jahren wurden stets rund 500 Tüten gepackt und ausgegeben“, sagt Tobias Wolf.

Zwischen Kirche und Bürgerzentrum wird ein Martinsfeuer entfacht. Mitglieder vom Bürgerverein von der Wupper sorgen fürs leibliche Wohl. Unter anderem gibt’s Würstchen.

Für die bunte Martinstüte muss zuvor ein Bon erworben werden. Zwei Jahre lang wurden die Martinstüten gesponsert, über den Verfügungsfond für die Wupperorte. „Das ist dieses Jahr nicht mehr der Fall“, sagt Wolf. So kehrt das Orga-Team für die Finanzierung zur gewohnten Haus-zu-Haus-Wanderung zurück. Rund zwanzig Ehrenamtliche haben sich gefunden, die ab Freitag, 15. September, bis zum 22. Oktober die Straßen in den Wupperorten entlangziehen und an den Türen klingeln. „Gegen eine Mindestspende von fünf Euro – sie darf auch höher sein - bekommt man den Bon für die bunte Martinstüte“, erklärt Wolf das Prozedere.

Es darf auch nur gespendet werden. Tobias Wolf weiß, dass dies gerade viele ältere Wupperaner tun, weil sie einfach die althergebrachte Tradition unterstützen möchten. „Wir sind für jede Spende dankbar. Jeder Cent kommt den Martinstüten und damit den Kindern zugute“, unterstreicht er. Neu in diesem Jahr ist die Möglichkeit, sich Bons reservieren zu lassen. „Wir haben dazu eine Internetadresse eingerichtet. Denn natürlich sind nicht immer alle zu Hause, wenn wir klingeln.“ Ebenso sind Bons in der Kita Auf der Brede erhältlich. Auch in der Kita Wuppermäusen, Am Raderberg, gibt’s Bons – zu den Bring- und Abholzeit, von 7 bis 8.30 Uhr und 15 bis 16 Uhr.

Hintergrund

2021 und 2022 konnte für die Süßigkeitentüten für die Kinder über den Verfügungsfonds für die Wupperorte die Mittel bereitgestellt werden. In diesem Jahr findet wieder eine Haus-zu-Haus-Aktion statt - vom 15. bis 22. Oktober.

Wer nicht zu Hause ist, kann Bons gegen eine Mindestspende von fünf Euro reservieren, später abholen und dann zahlen. Als Anlaufstelle steht dienstags die Familie Schwenkhagen in der Wupperstraße 11 und donnerstags ab 19 Uhr Familie Wolf in der Hardtstraße 1a zur Verfügung, jeweils ab 19 Uhr.

martinszugdahlerau@yahoo.com