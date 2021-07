Wupper-Talsperre läuft nicht leer

Trockenheit

+ © Udo Teifel Ganz schön leer: Der aktuelle Wasserstand der Wupper-Talsperre bei Kräwinklerbrücke. Auswirkungen auf die Kläranlagen hat das Niedrigwasser nicht. © Udo Teifel

Der Füllstand beträgt nur noch 26 Prozent des Vollstaus. Wasserverbund regelt den Zufluss.

Von Udo Teifel

Wer einmal fühlen möchte, wie kalt das Wasser der Wupper-Talsperre in Kräwinklerbrücke ist, muss entweder einen langen, abschüssigen Fußweg über den Slipweg in Kauf nehmen, wenigstens 70 Stufen hinabsteigen oder abwärts übers Geröll steigen. Der Wasserstand der Talsperre sinkt immer weiter. Derzeit sind noch 6,41 Millionen Kubikmeter Wasser in dem Talsperren-Becken; bei Vollstau sind es 24,78 Millionen Kubikmeter. Das sind an tiefen Stellen von der Oberfläche bis zum Grund sechs bis sieben Meter. Und täglich wird es flacher. Weil viel Wasser abgelassen werden muss in die Wupper.

Landzungen tauchen auf, Seitenarme sind längst trocken – der Tribut an einen schönen Sommer. Denn seit Mai hat es nicht mehr richtig geregnet. „Wir hatten zwar im Mai und Juni Starkregen, der die Wupper-Talsperre auffüllte, aber danach kam die große Trockenheit“, beschreibt Susanne Fischer, Sprecherin des Wupperverbandes, die Situation. Diese lange Trockenheit in Folge sei neu – auch für den Talsperrenbetreiber.

Talsperre gibt immer noch Wasser ab

Zwar wird weiter aus der Wupper-Talsperre Wasser in Krebsöge in die Wupper abgelassen, doch längst greift das Steuerungssystem der Talsperren: Bever-, Lingese- und Brucher-Talsperre füllen die Zuflüsse auf. Wobei nicht die großen Wassermassen aus diesen Talsperren kommen, wie sie bislang aus der Wupper-Talsperre abgelassen wurden. Der Füllstand der Bever-Talsperre liegt derzeit bei 12,88 Millionen Kubikmeter (Vollstau: 23,7 Mio. Kubikmeter). Dabei ist die Wupper-Talsperre so konzipiert worden, dass sie das meiste Wasser ablassen muss. Denn mit 212 Quadratkilometern Einzugsbereich – ein Viertel des gesamten Verbandsgebietes – fließen die meisten Flüsse und Bäche in diese Talsperre. Fischer: „Sie füllt sich dann auch viel schneller.“ Die Talsperre werde nicht leer laufen. Das versichert die Sprecherin. Dafür sei auch das Verbundsystem der vier Talsperren aufgebaut worden. Sollte es aber weder im Herbst, Winter noch Frühjahr längere Zeit kräftig regnen oder schneien, müsste die Abfluss-Richtlinie geändert werden. Denn bei der Planfeststellung wurde festgelegt, dass eine Fließgeschwindigkeit von 3,5 Kubikmeter je Sekunde herrschen müsse. Und das kostet Wassermengen in der Wupper-Talsperre.