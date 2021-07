Sie wollen Lebensmittel vor dem Müll retten

Nachhaltigkeit

+ © Wolfgang Weitzdörfer Daniela Fuchs, hier mit Bäckermeister Matthias Fischer, macht mit bei den „Foodsavern“. © Wolfgang Weitzdörfer

Auch in Rade gibt es seit März eine Foodsaver-Gruppe. Daniela Fuchs hat zuerst in Hückeswagen und Remscheid gerettet.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Daniela Fuchs beschäftigt sich seit zwei Jahren mit dem Thema Lebensmittelrettung. „Angefangen hat es, als ich im Januar 2017 von einer Nachbarin zum ersten Mal vom Foodsharing gehört habe“, sagt die 37-Jährige. Damals ging es um die Foodsaver-Gruppe in Remscheid. Ihr Mann und sie hätten das Thema direkt sehr gut gefunden, erinnert sich die junge Mutter, die auch hauptberuflich mit Lebensmitteln zu tun hat. „Ich bin Fahrerin für Essen auf Rädern“, sagt die 37-Jährige schmunzelnd.

An freien Tagen und am Nachmittag oder Abend bringt sie dann keine Lebensmittel, sondern holt sie ab. Zum Beispiel bei der Landbäckerei Fischer an der Lambecker Mühle. Zweimal pro Woche werden dort Backwaren der unterschiedlichsten Art abgeholt, die sonst in der braunen Tonne landen würden.

Matthias Fischer, der den Betrieb leitet, ist froh über die Zusammenarbeit mit den Lebensmittelrettern: „Das ist doch toll, dass wir nichts wegwerfen müssen – und noch dazu anderen Menschen helfen können.“ Die Zusammenarbeit sei damals noch mit seinem Vater abgesprochen worden. „Das wurde dann recht schnell verabredet, und ich war auch schnell daran interessiert“, sagt Fischer.

Die Abholungen verliefen ganz unkompliziert. Die gut zwei Kisten Brot und andere Bäckereiwaren würden dann in den Kindergarten Wuppermäuse gebracht, sagt Fischer. „Dort ist auch meine Tochter, und die Erzieherinnen machen aus den gespendeten Broten Kindergartenfrühstück.“ Manchmal würde er die Brote einfrieren und dann zur Abholung wieder auftauen. „Dann bleiben sie frisch.“

Das Prinzip „retten statt wegwerfen“ habe sie direkt fasziniert, sagt Fuchs. „Ich habe mich im April des Vorjahres dann auf der Seite von Foodsharing Deutschland registriert. Es gibt dort ein Quiz, mit dem man sich für die Mitarbeit qualifizieren kann.“ Im folgenden Jahr habe sie dann in Remscheid Abholungen gemacht. Verteilt wurden die Lebensmittel vor allem im Ortsteil Wilhelmstal, in dem sie auch wohne, sagt die 37-Jährige. „Wir sind ein ökologisch eingestelltes Dorf“, sagt sie lachend und ergänzt: „Die Nachbarn fanden das großartig und haben direkt mitgemacht.“

In Hückeswagen gab es schon eine Gruppe, Rade sollte folgen

Fuchs habe zu der Zeit in Kontakt mit der Hückeswagener Foodsharing-Gruppe gestanden. „Da reifte langsam die Idee, doch auch in Rade eine eigene Gruppe aufzumachen und Betriebe darauf anzusprechen“, sagt sie.

Unterstützt worden sei Fuchs darin von den Hückeswagener Foodsavern Inga Kuhnert, Nicole Waier-Berger und Melanie Kirschsieper. „Gemeinsam haben wir Betriebe in Rade angesprochen – und die waren auch direkt mit dabei“, sagt Fuchs. Heute holen die rund 15 Radevormwalder Lebensmittelretter bei Feinkost Engstfeld, bei der Landbäckerei Fischer, im Brunch Haus, bei der Markthalle, bei der Bäckerei Bremicker, im Tortenatelier, beim Wochenmarkt und bei Özmen Brot ab.

FOODSAVER-GRUPPE RADEVORMWALD HINTERGRUND Die Foodsaver-Gruppe in Radevormwald sucht noch weitere Lebensmittelretter, sowohl für die Abholung in den Betrieben als auch für die aus Privathaushalten. Wer sich allgemein zu dem Thema informieren oder auch direkt teilnehmen möchte, kann sich mit Daniela Fuchs unter Tel. 0157 7378124 in Verbindung setzen. www.foodsharing.de

Auch wenn mal nicht alles an Menschen verteilt würde – die Biotonne sei keine Alternative, sagt die 37-Jährige. „Es kommt alles weg. Ich habe Hühner, im Dorf gibt es Pferde und es besteht auch Kontakt zu Schweinebauern in der Region.“ Eine Konkurrenz zu sozialen Einrichtungen wie dem Rader Mittagstisch gebe es nicht, betont Fuchs. „Im Gegenteil, wir haben uns dort vorgestellt und wir kennen uns.“ Und sollte ein Betrieb, bei dem die Foodsaver anfragen, den Mittagstisch ebenfalls beliefern, gelte ganz klar: „Der Mittagstisch geht vor“, sagt Fuchs.