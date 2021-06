Wlan-Förderung: Rade ist registriert

Digitalisierung

Radevormwald und Hückeswagen haben sich für das neue EU-Wlan-Programm registriert.

Auch Hückeswagen hat sich bereits vorgemerkt, teilt Dr. Carsten Brodesser mit.

Von Stefan Gilsbach und Lara Hunt

Radevormwald könnte bald einen Schritt weiter in Sachen Digitalisierung sein. In wenigen Tagen erfolgt der erste Förderaufruf für das neue EU-Wlan-Programm. Darauf macht der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Carsten Brodesser aufmerksam. Die Ausschreibung beginnt am 15. Mai um Punkt 13 Uhr. „Interessierte Kommunen können sich jetzt schon auf dem EU-Portal registrieren“, teilt Brodesser mit.

Das haben bereits einige Kommunen getan: Europaweit sind über 15 800 Anmeldungen eingegangen, über 2200 davon kommen aus Deutschland. Aus Oberberg stehen folgende Kommunen auf der Liste der registrierten Bewerber: Hückeswagen, Lindlar, Morsbach, Nümbrecht, Radevormwald und Reichshof.

Die eigentliche Antragstellung erfolgt ab dem genannten Zeitpunkt. Entscheidend: Dabei werden die Bewerbungen in Reihenfolge des Eingangs bewilligt. Das heißt: Radevormwald und Hückeswagen haben Chancen, früher an die Förderung zu kommen, als Kommunen, die sich noch nicht gemeldet haben.

Pro Land sollen mindestens 15 Anträge genehmigt werden. Weitere Bewerbungsaufrufe im Rahmen des 120-Millionen-Euro-Programms sollen in 2018 und 2019 folgen.

15 000 Euro für Wlan-Hotspots

„Der erste Förderaufruf richtet sich ausschließlich an Städte, Gemeinden oder Gemeindeverbände“, betont der Abgeordnete. Dabei werden Gutscheine in Höhe von je 15 000 Euro für die Geräte- und Installationskosten eines Wlan-Hotspots vergeben. Die Kommunen müssen im Gegenzug drei Jahre lang die Kosten für Wartung und Betrieb sowie eine Internetverbindung übernehmen.

„Weitere Ausschreibungsrunden sollen auch öffentlichen Stellen wie Bibliotheken oder Gesundheitszentren offen stehen“, berichtet Brodesser. „Ziel ist es, europaweit schnelles Internet für jedermann kostenfrei zur Verfügung zu stellen.“ Der gebürtige Lindlarer ergänzt in diesem Zusammenhang, dass auch der Bund sich weiter um die Digitalisierung bemüht: „Um den flächendeckenden Breitbandausbau voranzutreiben, hat das Bundeskabinett in dieser Woche zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1,15 Milliarden Euro im Bundeshaushalt 2018 eingeplant. Vorgesehen ist auch ein neuer Digitalfonds.“