„Wir können eine Menge retten und bewegen“

Die Feuerwehr zieht Bilanz: Die Einsatzkräfte mussten zwischen August 2022 und Juli 2023 insgesamt 186 Mal ausrücken.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Radevormwald. Mit einer schmissigen Version des Guns‘n‘Roses-Klassikers „Welcome To The Jungle“ in Blasmusik-Variante setzte das Feuerwehrorchester Radevormwald den Auftakt zur diesjährigen Hauptversammlung im großen Saal des Bürgerhauses. Die musikalische Umrahmung bekam viel Applaus der wie immer sehr zahlreich erschienenen Feuerwehrfrauen- und -männer der Rader Löscheinheiten. Und auch zwischendurch sorgte das Orchester des Musikzugs immer wieder für feierliche und mitreißende Akzente. Eine schöne Tradition, die den Abend jedes Mal aufs Neue auflockerte – auch unter der neuen Leitung. Denn für den Ende des Jahres nach fünfeinhalb Jahren auf eigenen Wunsch ausgeschiedenen Dirigenten Federico Ferrari war mit Jan-Philipp Arendt zum Glück ein Nachfolger gefunden worden.

Der Abend war gleich für einen weiteren Anwesenden eine Premiere. Normalerweise richtete Bürgermeister Johannes Mans sein Grußwort und den Dank der Verwaltung an die Feuerwehrleute. Da er allerdings verhindert war, sprang der erste Beigeordnete Simon Woywod ein. „Ich war tatsächlich noch nie hier, umso mehr freue ich mich, dass ich Ihnen in diesem Jahr den Dank der Rader Bürgerinnen und Bürger sowie der gesamten Verwaltung überbringen darf – dafür, dass Sie viel Ihrer Freizeit investieren und dabei durchaus auch persönliche Risiken für die Sicherheit der Stadt eingehen“, sagte er. Dazu komme leider vermehrt ein respektloser Umgang mancher Bürger mit den Rettungskräften. „Das ist zum Glück in unserer Stadt praktisch nicht der Fall. Dennoch möchte ich Ihnen die rückhaltlose Unterstützung durch die Stadtverwaltung versichern“, sagte Woywod. Er versprach zudem, weiterhin alles daran zu setzen, die technische Ausstattung der Feuerwehr zu gewährleisten.

Die Wehr Rade ist eine der größten im Kreis

Feuerwehrleiter Dietmar Hasenburg versprach im Anschluss, dass es die letzte Hauptversammlung sein werde, die mitten im Sommer stattfinden werde. „Einmal müssen wir noch gemeinsam schwitzen“, sagte er schmunzelnd. Wegen der Pandemie sei die Jahresversammlung vor drei Jahren in den Sommer verlegt, und in diesem Jahr wegen des 150-jährigen Jubiläums der Einheit Herbeck noch ein letztes Mal im August terminiert worden.

Hasenburg freute sich darüber, verkünden zu können, dass die Freiwillige Feuerwehr Radevormwald insgesamt 477 Mitglieder habe – davon 227 im aktiven Dienst. „Damit sind wir im Oberbergischen Kreis eine der größten Wehren – und so können wir auch eine ganze Menge retten und bewegen“, sagte er. Von August 2022 bis Juli 2023 habe die Feuerwehr insgesamt 186 Mal ausrücken müssen – das seien 21 Einsätze mehr als im Vorjahreszeitraum gewesen. Darunter seien durchaus kuriose gewesen, wie jener eines Autos, das sich in der Dahlienstraße überschlagen habe. „Man konnte es kaum glauben, dass so etwas ausgerechnet dort möglich ist“, sagte Hasenburg.

Es habe weitere Verkehrsunfälle gegeben, so etwa mit einem Motorrad auf der L414, bei dem die Fahrerin aufwendig aus der Böschung geborgen und mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht wurde. In Niedernfeld habe ein Autofahrer einen Motorradfahrer vollkommen übersehen. „Es gab keinerlei Bremsspuren am Unfallort, so dass man davon ausgehen kann, dass der Motorradfahrer vom Aufprall völlig überrascht wurde“, sagte Hasenburg.

Die Drohne hat sich mittlerweile im Einsatz bewährt

Bei einem Waldbrand auf 300 Quadratmetern an der Wasserturmstraße habe sich hingegen gezeigt, wie bedeutsam die Drohne für die Einsätze sei. „Wir haben einen Brand auf 100 Quadratmetern gemeldet bekommen – die Drohne hat uns dann gezeigt, dass er deutlich größer gewesen ist“, sagte Hasenburg. Am 24. September wurde die Feuerwehr dann noch zu einem vermeintlichen Küchenbrand an der Industriestraße gerufen, der sich dann jedoch als vergessener Kochtopf entpuppte. „Aber lieber einmal wegen einer Kleinigkeit ausrücken“, betonte der Feuerwehrleiter.

Die Feuerwehr konnte sich zudem über 240 neue Helme freuen, die vom Kleiderwart in liebevoller Kleinarbeit mit dem Logo der Rader Feuerwehr beklebt wurden.

Aufnahme und Ehrungen

15 neue Feuerwehrfrauen- und -männer wurden im vergangenen Jahr in den aktiven Dienst übernommen, dazu mit Jan-Philipp Arendt ein Kamerad für den Musikzug. 17 Kinder wurden neu in die Kinderfeuerwehr gekommen, dazu kamen zehn neue Jugendfeuerwehrler. Kai Pass und Markus Schnadt bekamen das Feuerwehrehrenzeichen in Silber, Michale Schmitz, Michael und Dirk Finkensieper sowie Detlev Hellwig bekamen das Feuerwehrehrenzeichen in Gold verliehen. Sabine Lippert und Georg Sauren wurden für 40 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet, Manfred Fischer, Frank Rodermann, Herbert Vahlefeld, Jürgen Schröder, Dietmar Rittinghaus und Manfred Knappert für 50 Jahre sowie Ernst Halbach und Udo Wellershaus für 60 Jahre.