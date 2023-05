Ehepaar: „Wir gehören einfach zusammen“

Vor 60 Jahren haben Christa und Werner Gross den Bund fürs Leben geschlossen.

Von Heike Karsten

Radevormwald. Aus dem Feiern kommt die Familie Gross derzeit nicht heraus. Erst vor zwei Tagen konnte Christa Gross ihren 80. Geburtstag feiern, jetzt steht die Diamantene Hochzeit an. Mit dem Paar feiert die ganze Familie.

Werner (82) und Christa Gross sind ein eingeschworenes Team, das sich blind versteht. Daran können auch die launigen Sprüche des 82-Jährigen nichts ändern, an die sich die Familie längst gewöhnt hat. Den Schalk im Nacken hatte der Radevormwalder schon in jungen Jahren, als er Christa Schneider, wie sie damals noch hieß, in der Volkschor-Jugend kennenlernte. „Da waren wir 13 und 16 Jahre alt“, sagt die Jubilarin. Nicht nur bei den Proben in der Gaststätte am Kreuz traf man sich. „Wir waren seitdem bei jeder Feier zusammen“, ergänzt Christa Gross und fügt lachend hinzu: „Er hat mich auch nie mit meiner Zwillingsschwester verwechselt, obwohl wir immer gleich angezogen waren.“

Dass das Paar am 17. Mai 1963 den Bund fürs Leben schloss, hatte auch etwas mit Konkurrenz zu tun: Es gab noch einen Nebenbuhler, der um die junge Christa warb. „Ich musste ganz schön kämpfen“, erinnert sich Werner Gross mit einem Augenzwinkern.

Aufgewachsen sind beide in Radevormwald. Christa Gross hat als Tuchstopferin in Dahlerau und später lange Jahre als Verkäuferin in der Metzgerei Kalkuhl gearbeitet. Werner Gross hat den Beruf des Werkzeugmachers bei Firma Bilora gelernt und ist durch Lehrgänge zum Technischen Leiter bei Firma Hudora und später bei Rado aufgestiegen. Dort blieb er bis zu einem Schlaganfall und der Frührente in 1998.

Die standesamtliche Trauung wurde damals groß gefeiert, da zum Polterabend auch die Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr gekommen waren, zu der Werner Gross zählte. „Ich trat mit 17 Jahren in die Feuerwehr ein – zunächst in die Herbecker Einheit und danach beim Löschzug der Stadt“, sagt der Brandmeister, der Mitglied der Ehrenabteilung ist.

Ein Jahr nach der Hochzeit wuchs die Familie: 1964 kam Tochter Andrea, 1966 Tochter Regina zur Welt. Die Enkelkinder Carina (33) und Marcel (30) als auch zwei Urenkel zählen zu den Nachkommen.

Das Leben des Ehepaares war immer geprägt von Arbeit. Werner Gross ist an den Abenden als Krankenwagen- und Taxifahrer im Einsatz gewesen, seine Ehefrau hat mit Heimarbeit Geld verdient. „Wir haben uns das Leben und unser Haus hart erarbeitet“, sagt das Jubelpaar. Ihr Eigenheim in Ispingrade hat vor einigen Jahren die jüngste Tochter übernommen. Nach einer Zwischenstation an der Uelfestraße wohnt das Paar seit drei Jahren in einer stadtnahen Wohnung an der Wiesenstraße.

Zu den ehemaligen Ispingrader Nachbarn besteht noch eine Freundschaft mit regelmäßigen Treffen. „Wir sind eine richtige Clique und treffen uns an jedem 1. Sonntag eines Monats. Die Jüngste bei uns ist 75 Jahre alt“, berichtet Christa Gross, die sich mit Gymnastik und Schwimmen fit hält.

Schon als die eigenen Kinder noch klein waren, war die Familie sehr aktiv. Urlaubsreisen mit dem VW Käfer nach Österreich sowie viele Spaziergänge zu Schlössern und Talsperren zählten dazu. Die Flugreisen nach Madeira, Mallorca oder in die USA, wo Tochter Andrea zwei Jahre lang lebte, sind unvergessen geblieben.

Viel Freizeit kostete dem Jubilar aber auch der aktive Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr. Das schwere Zugunglück 1971 hat der Brandmeister hautnah miterlebt. „Wir waren tagelang im Einsatz. Fast jeder in Rade hatte einen Bekannten, der betroffen war“, sagt Werner Gross.

Ihre Entscheidung zu einem gemeinsamen Leben haben die Eheleute bis heute nicht bereut. „Wir gehören einfach zusammen“, ist Christa Gross überzeugt. Der Zusammenhalt in der Familie ist dem Paar sehr wichtig. Es gibt sogar gemeinsame Urlaubsreisen mit den Kindern und Enkeln. „Wir gehen zusammen durch Dick und Dünn und alle sind füreinander da“, bestätigt Tochter Andrea James. Ihre Eltern würden sich gut ergänzen, auch im Haushalt. „Mein Vater ist der beste Kartoffelschäler der Welt“, fügt sie lachend hinzu.

Dass der Tag der Diamantenen Hochzeit überhaupt gefeiert werden kann, ist ein Glücksfall, da beide im vorigen Jahr mit schweren Krankheiten zu kämpfen hatten und der 82-Jährige dem Tod noch einmal von der Schippe gesprungen ist. Um so mehr weiß die Familie dieses Geschenk zu schätzen.

Hintergrund

Unglück: Bei dem Eisenbahnunfall von Radevormwald kollidierten am 27. Mai 1971 auf der Wuppertalbahn zwei Züge bei Dahlerau. Dabei starben 46 Menschen, davon 41 Schüler der Radevormwalder Geschwister-Scholl-Schule. Unzählige Radevormwalder Hilfskräfte waren dabei im Einsatz, darunter auch die Freiwillige Feuerwehr, zu der Werner Gross damals ebenfalls gehörte.

Arbeitgeber: Ab 1973 produzierte und verkaufte Gottlieb Kalkuhl Wurst- und Fleischwaren in der Keilbeck, bis er sich im Jahr 2015 zur Ruhe setzte. Sohn Oliver Kalkuhl führte das Fleischerfachgeschäft an der Kaiserstraße weiter und übernahm auch die Produktionsstätte vom Vater. Christa Gross arbeitete in seinem Berufsleben in den Geschäften beider Standorte.