Winkel-Kinder reisen in die Kindheit

Erinnerung

+ © Jürgen Moll Extra aus München reiste Heinz Grelewitz (2. v.l.) an. Er klönte mit Dieter Hausmann, Annette Schmidt und Lothar Fechtner. © Jürgen Moll

Rund 100 ehemalige Nachbarskinder trafen sich im Landhaus Önkfeld, um sich zu erinnern.

Von Flora Treiber

In den 1960er Jahren gehörte die Straße „Auf dem Winkel“ zu einer der kinderreichsten Gegenden in Radevormwald. Damals wuchs die Bergstadt schnell und für die vielen jungen Familien wurde gebaut.

Lothar Fechtner ist genau dort, in einer Nachbarschaft, in der immer etwas los war, aufgewachsen. Die Erinnerungen an diese Zeit sind unbeschwert, voller Anekdoten und rührenden Kindheitserinnerungen.

Dem Radevormwalder ist es mit der Unterstützung anderer ehemaliger Winkel-Kinder gelungen in den vergangenen Jahren über 230 Namen zusammenzutragen. „Die Liste beinhaltet alle Kinder, die „Auf dem Winkel“ zu meiner Zeit aufgewachsen sind. 30 davon sind leider schon verstorben“, sagt Fechtner. Durch eine frühe Kontaktaufnahme konnte er 100 Menschen für das große Nachbarschaftstreffen im Landhaus Önkfeld zusammentrommeln. Das gab es in Radevormwald noch nie und dementsprechend ausgelassen und freudig war die Stimmung, als sich die ehemaligen Nachbarn wiedertrafen und zurück in ihre Kindheit reisten.

Mitten auf der Fahrbahn gab es Seifenkistenrennen

An Tisch A stießen Freitagabend Ulrich Faupel, Dagmar und Marco Gecks, Angelika Höppner und Elisabeth Münch aufeinander. Alle wohnten in dem Mehrfamilienhaus mit der Hausnummer fünf und knüpften schnell an alte Themen an. Lothar Fechtner ist in der Hausnummer 13 aufgewachsen, die stark vertreten war. „Ich habe meine Kindheit genau in der Mitte der Straße verbracht. Insgesamt gab es 20 Häuser in denen über 200 Kinder gewohnt haben. Auf der Feldstraße haben wir Seifenkistenrennen veranstaltet und sie im Winter als Rodelbahn genutzt“, sagt Fechtner.

Anlässlich des Treffens hat er ein Erinnerungsbuch angefertigt, in dem Geschichten der Straße archiviert sind und unzählige Aufnahmen das Leben „Auf dem Winkel“ dokumentieren.

WINKEL-KINDER KONTAKT Weitere „Winkel“-Kinder, die in den 1960er-Jahren in der Straße groß geworden sind und auch am Treffen teilnehmen möchten, können sich mit Lothar Fechtner per E-Mail lofera@t-online.de in Verbindung setzen.

Die meisten schwarz-weißen Fotografien stammen von Hans Aldermann, der das Stadtgeschehen über Jahrzehnte lang dokumentiert hat. „Das Archiv meines Vaters beherbergt unzählige Bilder, auf denen man Rade entdecken kann. Die Entstehung der Siedlung um die Straße „Auf dem Winkel“ hat er unter anderem auch begleitet“, sagt Lutz Aldermann. Er freut sich darüber, dass die Aufnahmen seines Vaters am Freitag Erinnerungen wachrüttelte.

Nur wenige Jahre hat Hella Schäfer in der kinderreichen Straße gewohnt, aber diese zwei Jahre haben sie geprägt. „Damals hat man Freundschaften und Bekanntschaften geschlossen, die heute immer noch bestehen. Ich bin begeistert von dem Treffen und der Organisation. Lothar hat an alles gedacht“, sagt sie.

Vor dem gemeinsamen Abendessen betrachteten die ehemaligen Nachbarn zusammen alte Fotografien, lernten sich aufs Neue kennen und waren glücklich über das Wiedersehen.

Angesprochen haben sich alle mit ihrem Geburtsnamen

Viele der Winkel-Kinder haben ihr Leben lang in Radevormwald gewohnt, andere kamen für das lange geplante Treffen aus fernen Bundesländern, wie Bayern, oder sogar aus England ins Bergische Land. Angesprochen hat man sich während des Treffens natürlich mit dem Geburtsnamen. „Wir bewegen uns heute durch unsere Kindheit und sprechen uns auch dementsprechend an“, sagt Lothar Fechtner und führte getreu dem Motto „Wir auf‘m Winkel“ durch den Abend.