AL will nicht mehr Geld für Politiker

Sitzung

Fraktion hat zum Haupt- und Finanzausschuss Resolution erarbeitet.

Von Nadja Lehmann

Manager genehmigen sich gern eine Prise mehr. Auch der Arbeitnehmer freut sich, wenn der Gehaltsscheck einen Aufschwung anzeigt und mehr Geld im Portemonnaie klimpert. Bei Politikern sieht es diffiziler aus. Steigen deren Diäten an, wird das stets aus Volkes Mund mit Murren quittiert. Kommunalpolitiker dagegen gelten als Hobbypolitiker, die Sitzungsgeld und Aufwandsentschädigung erhalten. Rades SPD-Chef Dietmar Stark fasste es mal so zusammen: „Des Geldes wegen engagiert sich sicher niemand in der Lokalpolitik.“ Würde er die Stunden

zusammenzählen, die er zum Wohl der Stadt unterwegs sei, „dann wäre das eher ein Motivationskiller“. Weil das Landesinnenministerium das ähnlich sah, entschied es, dass Ausschussvorsitzende eine zusätzliche Aufwandsentschädigung erhalten – als „Anerkennung und Aufwertung des kommunalen Ehrenamts“, wie ein Ministeriumssprecher erklärte. Ob das in Radevormwald in Kraft tritt, muss zuvor allerdings der Rat beschließen. Die Stadt müsste dann eine Mehrbelastung von knapp 32 000 Euro schultern.

Ginge es nach der Alternativen Liste (AL) , bliebe der Geldsegen aus. „Wir lehnen diese Regelung grundsätzlich ab“, sagt der Fraktionsvorsitzende Rolf Ebbinghaus. „Weil diese gesetzliche Regelung zunächst aber in der Welt ist, wollen wir allen Kommunalpolitikern, die diese Regelung gleichfalls für falsch halten, die Möglichkeit geben, ihrer Ablehnung auch Ausdruck verleihen zu können.“ Deshalb hat die AL eine Resolution formuliert, von der sie hofft, dass der Rat zustimmen wird, und legt sie als Antrag zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Dienstag vor.

„Die zusätzlichen Aufwandsentschädigungen belasten die Haushalte und erschweren die Bemühungen um eine finanzielle Konsolidierung“, sagt Ebbinghaus. Darüber hinaus werde das Ehrenamt nicht gestärkt, sondern im Gegenteil diskreditiert. „Ein durchschnittlicher Stundensatz, der an Rechtsanwaltshonorare erinnert, ist schlicht unangemessen.“

Ebbinghaus sieht den Vorsitzenden als „Ersten unter Gleichen“

Ebbinghaus kritisiert auch die Hervorhebung der Ausschussvorsitzenden. „Er ist der Erste unter Gleichen; das ist mit der Finanzerhöhung nicht vereinbar.“ Zumal müsste sie in einem vergleichbaren Verhältnis zur Aufwandsentschädigung eines Ratsmitglieds stehen: „Das ist aber nicht der Fall“, erklärt Ebbinghaus. „So wird der Mehraufwand des Vorsitzenden pro Stunde sechs bis acht Mal höher vergütet als der eines Ratsmitglieds.“

Auch im benachbarten Hückeswagen ist darüber eine Debatte in Gang gekommen. Die dortigen Fraktionen wollen aufs Geld lieber verzichten. Nur Hans-Jürgen Grasemann (SPD) hält die Idee für richtig. Er hofft damit nämlich, mehr Nachwuchs für die Politik gewinnen zu können.