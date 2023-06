Wiedersehen vor den großen Ferien

Sekundarschule feierte Sommerfest.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Es ist nicht lange her, dass Laura und Narek täglich zur Hermannstraße gingen, die Pausen auf dem Schulhof verbrachten, wo sie nun mit etwas Abstand von einem Jahr wieder stehen. Früher konnten sie es kaum erwarten, endlich ihren Abschluss in der Tasche zu haben. Heute, ein knappes Jahr später, sehnen sie sich an jenen Ort zurück. „Ich vermisse die Schule schon“, sagt Laura (17). Narek (19) ist weniger nostalgisch, freut sich aber dennoch: „Es ist schon cool, seine alten Lehrer zu sehen. Sie sind jetzt irgendwie anders zu einem.“

Laura absolviert als angehende Industriekauffrau parallel zur Ausbildung auch ihr Abitur. Narek blüht als angehender Kfz-Mechatroniker in neuer Rolle auf. Etwa über die Lebenswege ihrer ehemaligen Schüler zu erfahren, ist auch für Lehrer ein Ereignis, verrät Schulleiterin Sandra Pahl. Dass sie sich hinterher der Schule noch so verbunden fühlen, sei ein gutes Zeichen. „Es sind auch einige ehemalige Lehrer da, die in Pension gegangen oder weggezogen sind.“

Ein zwangloses Wiedersehen, das für die Schulgemeinde zur Tradition werden soll. „Im vergangenen Jahr haben wir das erstmals organisiert, nun soll es eine feste Institution werden, wo alle wissen, dass wir uns am Tag vor den Sommerferien treffen.“ Eine Besonderheit in diesem Jahr ist ein E-Roller-Parcours von „e-Cooler“ und das internationale Buffet, auf das das Organisationsteam um Marcel Klausing und dem Förderverein, Wert gelegt hat. „Wir sind eine vielfältige Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage und wollten das auch mit dem Buffet zum Ausdruck bringen.“

Emily (13) und Livanur (14) finden das Fest mehr als gelungen. „Die E-Roller sind richtig cool und die Schulband ist der Hammer“, schwärmt die 13-Jährige. Auch das Popcorn erhält von ihnen die Bestnote.