Wie viel Solar soll es in der Stadt geben?

Unklarheiten nach Gesetzesänderung.

Von Stefan Gilsbach

Gira will auf einem betriebseigenen Grundstück nahe Grüne eine Photovoltaik-Anlage errichten. Die Fläche ist 70 000 Quadratmeter groß. Über dieses Vorhaben wird am Donnerstag im Ausschuss für Stadtentwicklung diskutiert. Es geht um die entsprechende Änderung des Flächennutzungsplans und den vorhabenbezogenen Bebauungsplan.

In der gleichen Sitzung wird die Politik über einen Beschlussentwurf der Verwaltung über den generellen Umgang mit Photovoltaik-Freiflächenanlagen beraten und entscheiden. Die Stadt schlägt vor, Anfragen für Planverfahren erst einmal zurückzustellen, bis ein gemeinsamer Handlungsleitfaden der Kommunen im Kreis vorliegt. Weil die Gesetzeslage sich bei diesem Thema geändert hat, gebe es zahlreiche Anfragen und Anträge für solche Anlagen. „Aufgrund der derzeit dynamischen Rechtslage sind belastbare Aussagen zur Planungssicherheit kaum möglich“, begründet die Verwaltung ihre Haltung.

Gleichzeitig sind Forderungen auf unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen vorhanden, den Ausbau zu beschleunigen oder möglichst verträglich abzuwickeln, sagt die Stadt. Ein weiterer Punkt sei, dass vor allem externe Projektentwickler – etwa Energieversorger, die nicht aus der Region kommen – Freiflächen in Rade nutzen möchten.

Verwaltung möchte nicht nur Naturschutzgebiete schützen

Und so befinden sich die Kommunen in einer ähnlichen Lage wie bei der Windkraft: Wie kann man den Ausbau der erneuerbaren Energie steuern, so dass es keinen ungeregelten Wildwuchs gibt? Dass in einem Naturschutzgebiet kein Solarpark entstehen soll, ist naheliegend, doch die Verwaltung sieht auch „weiche“ Kriterien, etwa gewachsene Kulturlandschaften oder „raumfunktonale“ Aspekte.

In diesem Jahr soll es bereits die ersten drei Termine mit allen Akteuren geben, kündigt die Verwaltung an. Ziel sei es, Anfang 2024 über einen gemeinsamen Handlungsleitfaden zu verfügen.