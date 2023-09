Wie steht es um die Barrierefreiheit in den Radevormwalder Schulen?

Der Bau eines Lifts in der Sekundarschule in Radevormwald hat eine grundlegende Diskussion um die Barrierefreiheit im Stadtrat losgetreten.

Von Joachim Rüttgen

Radevormwald. Keine Frage, natürlich hat Bündnis 90/Die Grünen die Dringlichkeitsentscheidung im Stadtrat zum Bau eines Liftes an der Sekundarschule mitgetragen und zugestimmt. Schließlich wollen auch die Grünen die beiden Schüler, die künftig im Rollstuhl die Schule in Rade besuchen, nicht ausschließen. Aber generell fordern die Grünen auch, dass solche Entscheidungen künftig nicht als Dringlichkeitsantrag behandelt werden, sondern frühzeitig und weitsichtig mit eingeplant werden. Das könne dann auch Zeit und Geld sparen.

In jeder Schule könne es zu Problemen mit Barrieren kommen

„Wir haben da schon bei der letzten Wahlperiode darauf hingewiesen, dass es in Schulen keinen barrierefreien Zugang gibt, dass Toiletten nicht ohne Hindernisse zu erreichen sind“, sagt die Fraktionsvorsitzende Elisabeth Pech-Büttner auf Nachfrage unserer Redaktion. Damals habe sie zu hören bekommen, dass man sich drum kümmere, wenn es so weit ist. „Wir wollen die Verwaltung aber darauf stoßen, dass es in jeder Schule zu Problemen mit der Barrierefreiheit kommen kann“, sagt sie. Deshalb jetzt auch ein Antrag zur nächsten Sitzung des Bauausschusses am 21. September. Die Stadtverwaltung solle da Fragen rund um die Barrierefreiheit von Gebäuden in Besitz oder Verwaltung der Stadt beantworten.

Welche existierenden sowie in der Planung befindlichen Gebäude sind betroffen (Schulen, Kindergärten, andere öffentliche Gebäude, Ämter)? Welche Barrieren sind in den Gebäuden noch vorhanden (nicht zu umgehende Treppenstufen, fehlende Aufzüge, keine behindertengerechten Toiletten, fehlende Hilfsmittel für Sehbehinderte und mehrsprachige Hinweise)? Welche Planung hat die Stadt Radevormwald, um die Barrieren zu entfernen? Wie ist der Status der geplanten oder in Angriff genommenen Maßnahmen? Elisabeth Pech-Büttner ist irritiert, wenn sie daran denkt, dass zum Beispiel das Jugendamt an der Kaiserstraße in der ersten Etage liegt: „Ausgerechnet so ein Amt, dass auch von Müttern mit Kinderwagen erreichbar sein muss.“ In der neuen Grundschule Am Kreuz und im „Wohnzimmer“ an der Nordstraße werde Barrierefreiheit natürlich von Beginn an eingeplant.

Zur Begründung des Antrags schreiben Pech-Büttner und ihr Stellvertreter Bernd Bornewasser: „In unserer Gesellschaft sollen alle Menschen die Möglichkeit haben, am öffentlichen Leben inklusiv teilzunehmen: alte und junge Menschen, behinderte und nicht behinderte, redegewandte und Menschen, die nicht gut Deutsch sprechen, kranke und gesunde Menschen.“ Trotz der vielfältigen Aktionen der Verwaltung gebe es auch in Radevormwald immer noch Hindernisse und Barrieren, die das Mitmachen und Teilnehmen erschweren.