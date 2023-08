Wie Kinder liebevoll aufwachsen können

Radevormwald. Zum „Tag der gewaltfreien Erziehung“ bietet die Steuerungsgruppe der Frühen Hilfen im Kreis mehrere Elternabende an, um Müttern und Vätern Informationen und Ratschläge zur Förderung einer gewaltfreien Erziehung zu bieten. In Radevormwald findet der Elternabend am kommenden Freitag, 25. August, 19 Uhr, im Bürgerhaus, Schlossmacherstraße 4-5, statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Unter Leitung von Familientherapeut Achim Schad dienen die Veranstaltungen dazu, die Eltern bei der Entwicklung gesunder und gewaltfreier Beziehungen zu ihren Kindern zu unterstützen, heißt es in einer Pressemitteilung.