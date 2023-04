Wie kann die medizinische Versorgung gestärkt werden?

Das Aus für den Kassensitz für Augenmedizin hat das Thema der medizinischen Versorgung in der Bergstadt wieder auf die Agenda gebracht.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Das Aus für den Kassensitz für Augenmedizin hat das Thema der medizinischen Versorgung in der Bergstadt wieder auf die Agenda gebracht. Die Fraktion der Christdemokraten will in der kommenden Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Sport, Integration und Demografie in der nächsten Woche über diesen Punkt reden. Sie stellt dazu folgenden Antrag: „Die Stadtverwaltung wird beauftragt zu prüfen, welche kurz-, mittel- und langfristigen Möglichkeiten – zusätzlich zu den bisherigen Bemühungen der Verwaltung – zur Stärkung der ärztlichen Versorgung für die Stadt Radevormwald geeignet und umsetzbar wären.“ Dazu legen die Christdemokraten drei Vorschläge vor, deren mögliche Umsetzung die Stadt unter finanziellen und rechtlichen Aspekten prüfen solle.

Die Ausschöpfung des Hausarzt-Aktions-Programms der Landesregierung, in dessen Rahmen mittelfristig für die Ansiedlung eines neuen Hausarztes 30 000 Euro zur Verfügung stehen.

Ein Stipendium für Studierende des Fachs Medizin nach dem Vorbild der Stadt Osterburg.

Die Einrichtung von weiteren Lehrpraxen, für die ebenfalls Förderungen vom Land in Höhe von aktuell 10 000 Euro zur Verfügung gestellt werden.

Das Thema treibe die Bürger in der Stadt um, bekräftigen die Christdemokraten in der Begründung ihres Antrages. Immer wieder würden die Mitglieder darauf angesprochen. „Zwar gibt die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein an, dass der Versorgungsgrad sichergestellt sei. Dennoch finden sich seit Monaten offene Facharztstellen im Oberbergischen Kreis, wie zum Beispiel eineinhalb Kassensitze für einen / einer Dermatologen / Dermatologin oder für Nervenärzte sowie für Kinder- und Jugendmedizin.“ Die Bevölkerung mache die Erfahrung, dass es schwer sei, für die individuellen Beschwerden eine Facharztpraxis zu finden.

„Das Problem der ärztlichen Versorgung im ländlichen Bereich wird, nach unserer Schätzung, weiter zunehmen“, heißt es in dem Antrag, der von dem Fraktionsvorsitzenden Dejan Vujinovic und dem Sprecher der Fraktion im Fachausschuss, Sandro Feuerpeil, unterzeichnet ist. „Daher ist unser Ziel, diesem Fachärztemangel vorzubeugen. Denn jeder niedergelassene Arzt bedeutet ein enorm gesteigertes Maß an Lebensqualität für die Bevölkerung in Radevormwald.“

Die Sitzung findet statt am Donnerstag, 20. April, um 17 Uhr im Mehrzweckraum des Bürgerhauses, Schlossmacherstraße 4-5.