Wer möchte sich im Pfarrgemeinderat engagieren?

Radevormwald. In der katholischen Kirchengemeinde St. Marien Radevormwald steht am 5. und 6. November die Wahl zum Pfarrgemeinderat an. Wie Pfarrer Marc D. Klein mitteilt, sollen mindestens acht Personen gewählt werden. Ihm sei bewusst, dass „die Übernahme von Mitverantwortung in der Pastoral gerade heute nicht nur eine große Herausforderung darstellt, sondern auch von vielen äußeren Umständen negativ begleitet wird“, erklärt der Geistliche in seiner Mitteilung. „Trotzdem oder gerade deshalb – und auch im Hinblick auf eine zukunftsfähige Pfarreiengemeinschaft Radevormwald-Hückeswagen im Verbund mit Wipperfürth und Lindlar (oder Remscheid) – ist die Wahl eines gut aufgestellten Pfarrgemeinderates von existenzieller Bedeutung.“