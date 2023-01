Wer braucht einen Kita-Platz?

So werde der Bedarf an Betreuungsplätzen in Kindertagesstätten oder bei Tagespflegepersonen für 2023/2024 ermittelt. Auch wenn das Kind bereits in einer Kindertagesstätte oder bei einer Tagespflegeperson angemeldet worden ist, sei eine Rücksendung der Bedarfsabfrage erforderlich. Ansprechpartnerin bei der Stadt: Miriam Bönisch, Jugendamt, Tel. (0 21 95) 6 80 45 54.