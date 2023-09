Wenn die Orgel das Didgeridoo trifft

Tom Fronza am Didgeridoo und Angelika Kozinowski-Werler an der Orgel bei einem außergewöhnlichen Konzert in der Lutherischen Kirche.

In der Lutherischen Kirche war eine seltene Kombination zweier Instrumente zu hören.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Radevormwald. Die beiden Instrumente, die am Sonntagabend in der Lutherischen Kirche zum Einsatz kommen, verbindet auf den ersten Blick kaum etwas: „Orgel trifft Didgeridoo“. Es ist ein Treffen zweier Kontinente: Europa und Australien. Angelika Kozinowski-Werler an der Orgel und Tom Fronza am Didgeridoo haben es sich zur Aufgabe gemacht, diese Kombination anlässlich des 13. Deutschen Orgeltags am Sonntag mit Leben zu erfüllen.

„Das Konzert ist unserem verstorbenen Gemeindemitglied Lore Fronza gewidmet, die den Kontakt zu ihrem Sohn Tom hergestellt hat“, sagte die Organistin. Man habe sich getroffen, sei sich sympathisch gewesen – und habe auch zusammen musiziert.

Das Konzert soll zusammenbringen, was scheinbar so weit entfernt scheint. Und das schafft es auch. Zunächst wird das Publikum mit drei kurzen Stücken mit vertrauten Orgelklängen erfreut.

Dann ist es auch schon erst einmal vorbei mit bekannten Hörgewohnheiten. Für das zahlreich erschienene Publikum im unteren Kirchenraum nicht sichtbar, erhebt Tom Fronza sich und legt sein fast zwei Meter langes Digeridoo auf einem Ständer ab, das untere Ende vor einem Mikrofon. Denn unverstärkt wäre die Orgel lauter gewesen.

Ein erstes gemeinsames Stück von „Klaus dem Geiger“ ertönt. Die Orgel setzt eher klangliche Farbtupfer, dominiert nicht, während die tiefen, gutturalen Klänge des Instruments der australischen Aborigines durch den Kirchenraum hallen. Orgel und Didgeridoo, das ist eine klangliche Verbindung, die einen Augenblick braucht, um ihren vollen Charme zu entwickeln. Dann aber fesselt einen, was man hier hört. Wegen der Zirkularatmung, die der Spieler des uralten Instruments beherrschen muss, rollen die Töne praktisch ohne Pause aus dem langen Instrument heraus, ergeben einen Teppich aus Klängen, der von nur einem Musiker gewebt wird.

Den Choral und das Scherzo aus Flor Peters‘ „Suite Modale“ spielt Angelika Kozinowski-Werler wieder alleine, aber dann kommen der Choral und eine Fantasie aus Johann Sebastian Bachs Motette „Jesu, meine Freude“.

Die Musik des Barock-Genies zwischen diesen zwei Instrumenten aufzuteilen, das scheint kaum vorstellbar. Und doch haben die Organistin und der Didgeridoo-Spieler genau das getan.

In kurzen Episoden wechseln sich beide Instrumente ab, spielen einander den barocken Ball gekonnt zu und sorgen so für eine Atmosphäre des Verbindenden, des ­Zusammengehörens des Unterschiedlichen, der Vereinigung des einander Fremden.

Das Programm dieses vielschichtigen Konzerts hält aber noch weitere Überraschungen für das Publikum bereit, das dem Geschehen sichtlich angetan lauscht und am Ende mit Applaus nicht spart.