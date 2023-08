Wenn der Waldboden zum Schwamm wird

Stefan Wende ist der Revierförster. Er erklärt, wie effektiv der Regen der vergangenen Wochen gegen Trockenschäden war.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Vor einigen Wochen sah es noch nach einem extrem trockenen Sommer aus. Von solchen gab es in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe, und die Folgen für den Zustand der Wälder lassen sich auch in Radevormwald an vielen Stellen nicht übersehen – etwa im Bereich des Kollenbergs.

In den vergangenen Wochen jedoch wurde das Wetter wieder richtig bergisch, mit beständigem Regen, manchmal den ganzen Tag über. Ärgerlich für Freibadbesucher, aber erfreulich für Förster wie Stefan Wende, der für die Wälder im Revier Radevormwald zuständig ist.

Das war an dem Regen der vergangenen Wochen gut

Das Gute an dem Regen der jüngsten Zeit sei, dass er nicht als Starkregen, sondern stetig und sanft gefallen sei, erläutert der Fachmann. „Das können Sie mit einem Schwamm selber ausprobieren. Halten Sie ihn unter den Wasserhahn und drehen stark auf, dann prallt das Wasser von der Oberfläche ab. Kommt das Wasser mit weniger Druck aus dem Hahn, dann saugt sich der Schwamm voll.“ Und ebenso funktioniere es mit dem Waldboden: Bei Starkregenereignissen falle zwar viel Wasser, aber es dringe nicht in den Boden ein. Und so könne sich kein Grundwasser sammeln.

Sind die Wälder in Radevormwald dank des buchstäblichen warmen Regens nun also wieder auf einem guten Weg? So sehr er sich über den Segen von oben gefreut hat – Entwarnung will der Radevormwalder Förster noch nicht geben. „Die Trockenschäden sind weiterhin da, und es bräuchte noch längeren Regen für die Grundwasserneubildung.“ So schnell sickere das Regenwasser nicht in die Tiefen des Bodens ein. Doch laut dem Wetterbericht soll die Regenperiode nun wieder vorüber sein – Sonne und steigende Temperaturen werden vorhergesagt, was nicht zuletzt die Bauern freuen wird.

„Denn für die Landwirtschaft war der Regen nicht gut“, räumt Wende ein. Die Waldlandschaft im Bergischen Land hat sich im Lauf der Jahrhunderte gewandelt. Vor einigen Jahrhunderten waren große Landstriche waldlos, erst im 19. Jahrhundert wurde vermehrt aufgeforstet. In den vergangenen Jahrzehnten prägte die Fichte das Bild der bergischen Landschaft. Doch ihre Zeit geht vorbei, sie kann sich an das wärmer werdende Klima schlecht anpassen. „Das liegt nicht zuletzt daran, dass Fichten Flachwurzler sind“, erläutert Förster Wende. Sie können sich das nötige Wasser nicht aus dem Boden holen wie etwa Eichen mit ihrer tief reichenden Pfahlwurzel.

Und so wird sich das Bild des Waldes im Bergischen wieder ändern, auch wenn Stefan Wende nicht erwartet, dass nun flächendeckend nur noch wärmeaffine Bäume gesetzt werden. „Der richtige Weg ist der Mischwald, es kommt für die einzelnen Baumarten auf den jeweiligen Standort an.“ Denkbar sei es auch, dass Bäume wie die Edelkastanie, die bislang in Deutschland hauptsächlich in warmen Gegenden wie in der Pfalz wachsen, öfter im Bergischen Land zu finden sein werden.

Der Klimawandel sei eine Realität, und die Menschen müssten lernen, ihr Verhalten zu ändern, betont der Förster. Dass im Bergischen eines Tages Pinien wie in der Toskana wachsen, sei vorerst nicht zu erwarten. „Es gibt allerdings Modelle, die behaupten, dass zum Ende des Jahrhunderts hier eine Flora wie in Südfrankreich wächst.“

Wie viel Wald ist in NRW verloren gegangen?

Die Forstbehörden im Bergischen Land beschäftigen sich inzwischen intensiv mit der Wiederaufforstung jener Flächen, auf denen die toten oder schwerkranken Bäume weichen mussten. Laut dem Portal des Landesbetriebes Wald und Holz NRW gibt es im Land aktuell 135.000 Hektar Wald, die durch Stürme, Sommerdürre und Schädlinge wie den Fichtenborkenkäfer geschädigt wurden. Völlig gesund ist laut dem Waldschadensbericht für 2022 noch ein Drittel der Bäume in NRW. Für die Wiederaufforstung stellt das Land Förderangebote bereit, insgesamt sind es für das laufende Jahr etwa 70 Millionen Euro, die an Mitteln für die Wald- und Holzwirtschaft bereit gestellt werden.

Übrigens können sich auch Laien im Internet über das Portalwaldinfo.nrw.deein Bild vom Zustand der Wälder in Radevormwald oder anderen Gegenden machen. Hier werden digitale Karten zu verschiedenen Aspekten der Wälder, der Waldbewirtschaftung und der Nutzung der Wälder zur Verfügung gestellt. Die Themenbereiche reichen von Waldbedeckung und Waldökologie über Waldbewirtschaftung und Waldnaturschutz bis zu Freizeitnutzung, Gefahrenabwehr und der Verwaltungsstruktur der Forstbehörden.

Der älteste Wald der Welt

Der älteste bekannte Wald auf der Erde ist im Bergischen Land gewachsen. Dies belegten archäologische Funde aus den Jahren 2008 und 2009 in der Nähe von Lindlar. Der Wald stand dort demnach vor 390 Millionen Jahren. Die höchstens drei Meter hohen Bäume – Calamophytons genannt – wuchsen auf einer Sandinsel in einem Flachmeer. Sie wurden vermutlich durch einen Tsunami ins Meer gespült, mit Sand und Schlamm überdeckt und so erhalten.

