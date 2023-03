Weniger wilder Müll als in den Vorjahren

Jung und Alt waren in den Wupperorten unterwegs.

Von Claudia Radzwill

Radevormwald. Wer am Samstagvormittag durch die Wupperorte kam, dem fielen sofort die vielen fleißigen Müllsammler und -sammlerinnen auf. Sie waren dem Aufruf des dortigen Bürgervereins gefolgt, von Dahlhausen bis nach Herkingrade hin Straßen, Wege und Grünflächen von wildem Unrat zu befreien.

Die Müllsammel-Aktion hat eine jahrelange Tradition – stets eingebettet in die Umweltwoche „Rade räumt auf“ und initiiert vom Bürgerverein für die Wupperorte. „Knapp 50 Wupperaner, alt und jung, machen heute mit. Das sind mehr als im letzten Jahr. Auch neue Gesuchter sind dabei“, sagte Mitorganisatorin Monika Zierden. Zusammen mit Regina Übel hatte sie im Vorfeld Anmeldungen angenommen und die Bezirke zum Sammeln verteilt. Mancher kam am Morgen auch ganz spontan zum Helfen vorbei. „Da haben wir natürlich kurzfristig noch ein Gebiet gefunden“, sagte Monika Zierden mit einem Schmunzeln.

Norbert Geenen war am Pastor-Wemmer-Weg im Einsatz. Den üblichen Verpackungsmüll wie Bonbonpapier fand er hier. „Außerdem lag da eine Autobatterie herum“, erzählte er. Jede Menge Kabelbinder fanden Sammler im Schnellental. Karla machte sich mit ihrer Oma auf den Weg in Richtung Herkingrade. „Wir haben zwei Cola-Dosen, einen Wegwerf-Kaffeebecher und eine kleinere Glasscheibe eingesammelt“, berichtete die Siebenjährige. Aline Waschlewski und der 2. Vorsitzende des Bürgervereins, Yannik Stank, waren rund um den Sportplatz auf der Brede und an der Tuchstraße unterwegs. „Wir haben unter anderem Styropor gefunden, eine Jägermeisterflasche, einen Türkranz und einen prall gefüllten Sack voll mit Plastikmüll“, zählte Stank auf.

Erfreulich: Diejenigen, die schon mal dabei waren, stellten fest, dass insgesamt „weniger Müll als in den Jahren zuvor herumlag“. Für die Sammler und Sammlerinnen gab es später am Bürgerzentrum eine Bratwurst vom Grill als Dankeschön.

Der Bergische Abfallverband kümmerte sich darum, dass die Müllsäcke später an den vorgegebenen Ablageplätzen abgeholt wurden – am Bürgerzentrum, an der Grundschule Brede, am Bahnhof Dahlerau und an der Bushaltestelle Dahlhausen. „Das veranlasst die Umweltbeauftragte der Stadt, Regina Hildebrandt. Von ihr gibt es auch die Handschuhe, Müllsäcke und Greifzangen, die wir hier verteilen“, sagte Marcus Riese, Vorsitzender des Bürgervereins.

Bürgerverein hat in diesem Jahr noch viel vor

Es gibt viele weitere Aktivitäten des Vereins in diesem Jahr: Zum Tag des Nachbarn wird es am und im Bürgerzentrum ein Fest geben – mit einer Überraschungsaktion. Am 12. August gibt es eine Wiederholung des „Langen Tisches“ - auf der Wiese vor dem Treff. „Tische stehen bereit, jeder bringt etwas zu essen und trinken mit. Das kam 2022 sehr gut an“, sagte Marcus Riese. Im Oktober ist eine Veranstaltung zum Thema „Senioren“ geplant. Im Dezember steht der Adventsmarkt im Kalender.