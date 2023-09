Wende bei Grundstückswerten: Das müssen Häuslebauer wissen

Nur bei einer Immobilien-Kategorie gab es zuletzt einen Preiseinstieg – das dürfte manche Käufer auch in Rade überraschen.

Von Theresa Szorek

Radevormwald. Die Preise für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser sind im ersten Halbjahr 2023 im Durchschnitt um 15 Prozent gesunken. Das berichtet der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Oberbergischen Kreis. Auch die Preise für Bauland mit Flächen zwischen 300 und 1300 Quadratmetern sind um durchschnittlich sieben Prozent gefallen.

Im Durchschnitt waren die verkauften Bauplätze etwa 620 Quadratmeter groß. Die Kosten unterscheiden sich je nach Lage deutlich: Im Nordkreis (Rade, Hückeswagen, Wipperfürth, Lindlar) wurde mit durchschnittlich 120.000 Euro gehandelt, im Mittelkreis und im Südkreis waren es nur etwa 85.000 Euro.

Der Preisrückgang bei freistehenden Ein- und Zweifamilienhäusern unterscheidet sich ebenfalls je nach Region. Im Nordkreis, in dem der Durchschnittswert einer solchen Immobilie mit etwa 300.000 Euro ohnehin etwas höher liegt, verzeichnete der Gutachterausschuss einen Rückgang von zwei Prozent. Im Mittelkreis kosten freistehende Häuser derzeit etwa 250.000 Euro, hier gab es einen Rückgang von 16 Prozent. Auch im Südkreis, in dem Häuser derzeit mit im Schnitt 225.000 Euro am günstigsten sind, gab es einen Preisrückgang von 15 Prozent. Je nach Baujahr, Lage, Ausstattung und Beschaffenheit variieren die Kaufpreise stark.

Insgesamt gab es viel weniger Käufe als im Vorjahr. Bis Ende Juni wurden dem Gutachterausschuss 1276 Notarverträge zur Auswertung übermittelt, das waren 29 Prozent weniger wie im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Der Geldumsatz dieser ausgewerteten Kaufverträge betrug etwa 206 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einer Abnahme von etwa 41 Prozent.

Vor allem bei Bauplätzen ist die Kauflust gesunken

Am meisten ist die Kauflust mit 42 Prozent bei den Bauplätzen gesunken. Bei den Wohnungen waren es 18 Prozent weniger Veräußerungen, bei land- und forstwirtschaftlichen Flächen immerhin zwölf Prozent weniger.

Auch die Preise für landwirtschaftlich genutzte Flächen lassen eine ähnliche Entwicklung erkennen. Der Durchschnittswert für landwirtschaftlich genutzte Flächen lag mit 1,50 Euro pro Quadratmeter etwa drei Prozent unter dem Niveau des aktuellen Bodenrichtwerts. Die Preise von Waldflächen variieren, je nach Zustandsmerkmalen wie Trockenheit und dem Befall mit Schädlingen. Im ersten Halbjahr wurden durchschnittlich 1,15 Euro für einen Quadratmeter Laubwald gezahlt, was einem Preisrückgang von acht Prozent entspricht.

Beim Mischwald galt der gleiche Preis, hier ist das ein Rückgang von fünf Prozent. Ein Quadratmeter Nadelwald hingegen kostete im Schnitt 95 Cent pro Quadratmeter – ein Anstieg von zwölf Prozent. Der Wert für Flächen ohne Aufwuchs liegt mit 50 Cent pro Quadratmeter auf dem Vorjahresniveau.

Doch es gibt auch Immobilien, die aktuell teurer werden. Der Durchschnittswert einer Neubaueigentumswohnung liegt mit 3900 Euro pro Quadratmeter um fünf Prozent über dem Vorjahresniveau. Die Preise von gebrauchten Eigentumswohnungen jüngeren Baujahres sind ebenfalls gestiegen. In der Baujahresgruppe 1950 bis 1974 wurden durchschnittlich 1460 Euro pro Quadratmeter-Wohnfläche gezahlt, das sind sieben Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Eigentumswohnungen mit einem Baujahr zwischen 1975 und 1995 kosten mit 1850 Euro pro Quadratmeter fünf Prozent mehr. Bei Wohnungen, die zwischen 1996 und 2013 gebaut wurden, sind es durchschnittlich 2220 Euro pro Quadratmeter und damit ein etwas geringerer Anstieg von zwei Prozent.

Im Einzelnen ist der Wert stark abhängig von der Lage, dem Baujahr, der Bauausführung, der Ausstattung und den besonderen objektspezifischen Besonderheiten. „Die aktuelle Marktentwicklung deutet einen Wendepunkt der Preissteigerung an“, resümiert der Gutachterausschuss in seinem Bericht.