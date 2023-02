Weltgebetstag am 3. März mit Feier in der Martini-Kirche

Taiwanische Christinnen haben Gebete, Lieder und Texte zum Motto „Glaube bewegt!“ verfasst.

„Glaube bewegt!“ – unter diesem Motto steht der Weltgebetstag 2023 aus Taiwan. In diesen unsicheren Zeiten haben taiwanische Christinnen Gebete, Lieder und Texte verfasst, heißt es in der Ankündigung von Katrin Weber von der Ökumenischen Weltgebetstagsgruppe in Radevormwald.

„Ich habe von eurem Glauben gehört“, laute es im Bibeltext Epheser 1,15-19. „Die Taiwanerinnen erzählen von ihrem Glauben. Wir wollen zuhören und mit ihnen für das einstehen, was uns gemeinsam wertvoll ist: Demokratie, Frieden und Menschenrechte“, betont Katrin Weber.

Die Hauptinsel des 23 Millionen Einwohner zählenden Pazifikstaats sei ungefähr so groß wie Baden-Württemberg. Auf kleiner Fläche wechseln sich schroffe Gebirgszüge, sanfte Ebenen und Sandstrände ab. Mehr als 100 kleine Korallen- und Vulkaninseln bieten einer reichen Flora und Fauna Lebensraum.

Wegen der Kolonisationsgeschichte gibt es eine vielfältige kulturelle und sprachliche Mischung. Nur etwa zwei Prozent der Bevölkerung gelten als Indigene. Der Konflikt zwischen China und Taiwan geht zurück auf den chinesischen Bürgerkrieg zwischen 1927 und 1949.

Damals flohen die Truppen der national­chinesischen Kuomintang vor den Kommunisten nach Taiwan. Wirtschaftlicher Aufschwung, aber auch die Errichtung einer Diktatur prägten seitdem das Land. Nach langen Kämpfen engagierter Aktivisten auch aus der Frauenrechts- und Umweltbewegung fanden 1992 die ersten demokratischen Wahlen statt.

Christen machten dort nur fünf Prozent der Bevölkerung aus

„Heute ist Taiwan ein fortschrittliches Land mit lebhafter Demokratie. Gerade die junge Generation ist stolz auf Errungenschaften wie digitale Teilhabe, Meinungsfreiheit und Menschenrechte“, schreibt Katrin Weber. Der hektische Alltag in den Metropolen wie der Hauptstadt Taipeh sei geprägt von Leistungsdruck, langen Arbeitstagen und steigenden Lebenshaltungskosten.

Und doch spielten Spiritualität und Traditionen eine wichtige Rolle. Zentrum des religiösen Lebens seien die zahlreichen bunten Tempel. „Christen machen nur vier bis fünf Prozent der Bevölkerung aus. Die Frauen aus dem kleinen Land Taiwan laden uns ein, daran zu glauben, dass wir diese Welt zum Positiven verändern können – egal wie unbedeutend wir erscheinen mögen. Denn: Glaube bewegt“, berichtet Katrin Weber.

In Radevormwald wird der Weltgebetstag in ökumenischer Gemeinschaft gefeiert. Am Freitag, 3. März, ab 16 Uhr, ist die Martini-Gemeinde die Gastgeberin für einen Gottesdienst und eines Beisammenseins in der Kirche an der Uelfestraße. -rue-