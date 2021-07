Weltberühmte Sänger begeistern

Konzert

+ © Flora Treiber Die Don Kosaken sangen im Bürgerhaus gemeinsam mit dem MGV Hahnenberg. Dieses Konzert hat bereits Tradition. Und immer wieder sind die Zuhörer begeistert. © Flora Treiber

Das Konzert des MGV Hahnenberg mit dem Don Kosaken Chor Serge Jaroff füllte das Bürgerhaus komplett.

Von Flora Treiber

Mit dem Don Kosaken Chor Serge Jaroff verbindet die Mitglieder des Männergesangvereins (MGV) Hahnenberg mittlerweile eine langjährige Freundschaft, denn die Radevormwalder Sänger haben die russischen Kollegen am vergangenen Sonntag bereits zum vierten Mal in die Stadt auf der Höhe geholt.

Unter der Leitung des Dirigenten Wanja Hlibka betraten die weltberühmten Sänger die Bühne des Bürgerhauses und erfüllten den Saal mit ihren kraftvollen und voluminösen Stimmen. Die Intensität ihres sonoren und harmonischen Gesangs ließ das Publikum bereits nach dem ersten Lied sprachlos zurück – und entlockte ihm direkt einen tosenden Applaus.

„Wir freuen uns zurück in Radevormwald zu sein und danken dem MGV Hahnenberg.“

Don Kosaken Chor Serge Jaroff

Bevor die Don Kosaken auf die Bühne traten, sang der MGV Hahnenberg unter der Leitung von Frank Scholzen „Macht die Tore weit“ sowie ein Palästina-Lied.

Danach startete der erste Programmteil des international angesehenen Chores, für den Radevormwald der Start einer großen Deutschlandtour ist. Bis Mai 2019 touren die Don Kosaken durch das Land und werden vor ausverkauften Sälen singen, denn unter dem Dirigat von Wanja Hlibka leisten die Sänger ihr Bestes und holen alles aus ihren Körpern heraus, um ihren einzigartigen Klang zu erzeugen.

Wanja Hlibka ist ein Eigengewächs des Chores und gehört zu den besten Sängern auf seinem Gebiet. Der 70-jährige leitete seinen Chor am Sonntagnachmittag kraftvoll. Einer seiner Sänger begrüßte das Publikum auf deutsch und gab einen Überblick über das Programm. „Wir werden ein Credo singen und danach ein Gebet. Herr erbarme dich unser gehört fest in unser Programm. Wir freuen uns zurück in Radevormwald zu sein und danken dem Männerchor Hahnenberg für die langjährige Freundschaft“, sagte der Sänger und Chorleiter.

Wenige Momente später ertönten die tiefen und surrenden Stimmen des Männerchores. Allein mit ihren Stimmen erzeugten sie eine Klangfülle, wie es sie im Bürgerhaus lange nicht mehr gab. Das „Ave Maria“, das die Zuhörer in besinnliche Stimmung versetzte, trieb einigen Konzertbesuchern sogar die Tränen in die Augen, denn das Kirchenlied rüttelt viele Emotionen wach. Besonders, wenn es live wächst, die Gehörgänge direkt erreicht und die Luft im Rhythmus der Sänger förmlich zu beben scheint.

Mischung aus klassischen und Foklore-Liedern kam an

Der erste Teil des Programms endete mit dem klassischen Kosaken-Tanz. Die Mischung aus klassischen, kirchlichen und Folklore-Liedern kam bei dem Publikum sehr gut an. Nach der Pause ging es mit zwei Stücken des Männergesangsverein Hahnenberg und der zweiten Hälfte des Don Kosaken Chores weiter. „Wir sind stolz auf dieses Gemeinschaftskonzert und wollen natürlich daran festhalten.

DON KOSAKEN HINTERGRUND Den Gesang der Don Kosaken machte der Chorleiter Serge Jaroff mit seinem Ensemble weltweit populär. Die Kosaken waren durch die Rote Armee Anfang der 1920er Jahre vertrieben worden. Der 1985 verstorbene Serge Jaroff hatte seine Sänger einst im Jahre 1921 aus einem Internierungslager in der Türkei zusammengestellt. Später hatte der Chor wegen der Kriegswirren in Europa seinen Sitz in den USA, tourte aber regelmäßig in Europa. Das Ensemble unter Leitung von Wanja Hlibka darf den geschützten Namen „Don Kosaken Chor Serge Jaroff“ benutzen.

Die Reaktionen sind überwältigend – und wir freuen uns selber schon seit Monaten darauf, den Don Kosaken zu lauschen.“

Das Gemeinschaftskonzert endete am Samstagabend mit einem gemeinschaftlichen „Oh, du fröhliche!“ Für viele Zuhörer war dies die perfekte Einstimmung auf das Weihnachtsfest.