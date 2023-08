Welche Kriterien gelten für Solarparks?

Leitfaden für Photovoltaikflächen wird im Kreis-Umweltausschuss erstellt.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. In der Radevormwalder Ratspolitik wurde diese Frage bereits vor Monaten diskutiert: Wie soll sich die Stadt verhalten, wenn es Anfragen von Investoren gibt, die größere Flächen in einen Solarpark verwandeln möchten? Welche Kriterien sollen gelten? Welche Rolle spielen die Interessen der Landwirtschaft?

Die Verwaltung hatte darauf verwiesen, dass es auf Kreisebene Überlegungen gibt, eine einheitliche Linie zu schaffen, damit nicht jede Stadt und Gemeinde im Oberbergischen ihre eigenen Regeln aufstellt. Nun kommt dieser Prozess in Fahrt: Auf der Tagesordnung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft und Verbraucherfragen am heutigen Donnerstag soll der „Dialogprozess zur Erstellung eines Leitfadens zu Photovoltaik-Freiflächenanlagen“ besprochen werden.

In Oberberg haben Landwirte einen hohen Pachtanteil

„Durch zahlreiche rechtliche Novellierungen auf Bundes- und Landesebene zum Ausbau der erneuerbaren Energien mehren sich im Oberbergischen Kreis die bauleitplanerischen Anfragen bei den Kommunen, insbesondere im Bereich der PV-Freiflächenanlagen. Parallel werden bereits Gestattungsverträge für weitere Projekte zwischen Projektierern und Flächeneigentümern geschlossen“, erläutert die Kreisverwaltung in der Mitteilungsvorlage.

Neben der forcierten Beschleunigung des Ausbaus der Erneuerbaren Energien sollten jedoch auch die Bedürfnisse anderer Akteure des Oberbergischen Kreises nicht außer Acht gelassen werden. „Im Oberbergischen Kreis haben die Landwirte einen hohen Pachtanteil bei landwirtschaftlich genutzten Flächen.

Die Pachten, die für die Energiegewinnung gezahlt werden, sind in der Regel höher als übliche Pachten für die landwirtschaftliche Nutzung“, heißt es in der Unterlage weiter.

Infolge dessen könnten langjährige Pachtverträge durch die Flächeneigentümer aufgekündigt werden und landwirtschaftliche Betriebe in Schwierigkeiten geraten. Weiterhin sei die Öffnung der Flächenkulisse für benachteiligte landwirtschaftliche Flächen, die einen Bodenwert kleiner als 55 aufweisen und somit einen Großteil des Oberbergischen Kreises umfassen, aus naturschutzfachlicher Sicht teilweise schwierig, da gerade ein Teil dieser Flächen für den Naturschutz und die Biodiversität sehr wertvoll seien.

Damit diese Vorgänge geordnet vonstattengehen, sollen nun mit verschiedenen Akteuren Fachgespräche laufen, um die Bedarfe und Möglichkeiten zu sondieren. „Die Fachgespräche werden im September 2023 abgeschlossen sein“, so die Kreisverwaltung. „Die Ergebnisse werden anschließend mit den Kommunen ausgewertet und in einem größtmöglichen Konsens in den Leitfaden aufgenommen.“

Begleitet wird das Ganze von einer Steuerungsgruppe, in der unter anderem Vertreter der Städte und Gemeinden aus Norden, Mitte und Süden des Kreises sitzen werden. Anfang des Jahres 2024 soll der Leitfaden fertig vorliegen.