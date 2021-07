Am Weihnachtsbaum hängen viele Herzenswünsche

Aktion „Weihnachtswunschbaum“

+ © Flora Treiber Michael Scholz (v.l.) mit Andrea Nick, Lehrerin Lena Groß und Willbert Paffrath und den Schülern Nora, Lidia, Marvin und Kevin. © Flora Treiber

Wie jedes Jahr starten Caritas Oberberg und die Sparkasse ihre Aktion: Rader machen Kindern ein Geschenk.

Das erste Adventswochenende steht vor der Tür, und damit startet die Aktion „Weihnachtswunschbaum“ der Caritas Oberberg in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Radevormwald/Hückeswagen. Die soziale Aktion richtet sich an Kinder aus finanziell bedürftigen Familien. In Radevormwald und Hückeswagen werden voraussichtlich 150 Kinder ihren Geschenkwunsch erfüllt bekommen. „Kinder können ihren Wunsch auf einem Zettel mitteilen, der dann in der Sparkasse aufgehängt wird. Interessierte Bürger nehmen sich dann einen Zettel mit und liefern das Geschenk wieder in der Sparkasse ab“, erklärt Willbert Paffrath von der Caritas Oberberg. Er organisiert die Aktion seit 14 Jahren und weiß, wie wichtig die Überraschungen für die Kinder sind. „Hier werden Herzenswünsche erfüllt“, sagt er.

Andrea Nick ist die gute Fee von Radevormwald. Als Mitarbeiterin der Caritas holt sie die Geschenke vor Weihnachten in der Sparkasse ab und bringt sie zu den Familien. „Die Eltern überreichen die Geschenke dann an Heiligabend“, sagt Michael Scholz (Sparkasse). Er hat beobachtet, wie viel Mühe sich alle mit den Geschenken geben, die bis zum 14. Dezember in der Sparkasse abgegeben werden müssen. Zum Start waren Schüler der Erich-Kästner-Schule aus Hückeswagen nach Radevormwald gekommen, um Zettel ihrer Mitschüler an das Wunschzettel-Brett zu hängen. trei