Was wird aus dem Wartburghaus?

Ergebnis einer Machbarkeitsstudie für das Gebäude wird in den nächsten zwei Wochen erwartet.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Für rund 3,5 Millionen Euro wollte die evangelisch-lutherische Gemeinde das Wartburghaus abreißen und einen kleineren Treffpunkt samt Wohnungen errichten lassen. Der Bebauungsplan ließ jedoch auf sich warten. Ende 2020 wurde das Haus verlassen. Das Gebäude neben dem Parc de Châteaubriant steht heute immer noch und wird „erst einmal nicht abgerissen“, wie Baukirchmeister Rainer Sander am Sonntag in der Gemeindeversammlung betonte, allerdings anfügte: „Vorerst.“

Was jetzt genau mit dem Gebäude passieren wird, scheint ungewiss. Klar ist, dass ein Neubau derzeit weit über das doppelte der Berechnungen von 2019 kosten würde, also rund 7,5 Millionen Euro. „Hätten wir 2019 den Bau begonnen, wie es vorgesehen war, dann wären wir jetzt schon lange fertig“, bedauerte Sander.

Nun gilt es neue Ideen zu sammeln. Die wurden bei einer kürzlichen Begehung des Hauses mit einem Architektenbüro zusammengetragen und eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. „Das Ergebnis wird in den nächsten 14 Tagen erwartet“, verkündete der Kirchbaumeister, ohne weitere Details zu nennen. Er wolle noch keine Erwartungen wecken, ehe die Studie vorliege.

Wesentlich konkreter wurde Finanzkirchmeister Christian Schoppe bei seinen Ausführungen über die Finanzsituation der Gemeinde. Sowohl 2021 als auch 2022 konnten Überschüsse von 141.000 beziehungsweise 280.000 Euro erwirtschaftet werden, mit dem das große Defizit, das zwischen den Jahren 2012 und 2020 entstanden war, erheblich abgetragen werden konnte.

Von den ursprünglich 580.000 Euro Schulden stehen noch 188.500 Euro aus, die – sofern die Kalkulationen des Finanzkirchmeisters auch eintreffen wie geplant – bis Ende 2023 beglichen sein könnten. Denn mit Abschluss des aktuellen Jahres rechnet Schoppe mit einem Überschuss von 190.000 Euro.

Ein Auge auf die Ausgaben müsse die Gemeinde trotz „sprudelnder Kirchensteuer“ weiterhin haben. Denn obwohl die Kirchengemeinden derzeit immer weiter schrumpfen, sprudelt noch die Kirchensteuer weiter. Zu verdanken sei das der soliden Wirtschaft im Land und dass viele Menschen arbeiten und Kirchensteuern zahlen.

„Das wird aber noch zwei bis maximal vier Jahre so weitergehen, dann wird sich das drastisch verändern“, prophezeit Schoppe. Andere Einnahmequellen müssten gefunden werden, um den Betrieb der Gemeinde weiterhin aufrechtzuerhalten. Denn die größten Ausgabeposten seien mit 32 Prozent die Pfarrstellen, mit 20 Prozent die Verwaltung und mit 15 Prozent die Gebäude.

Seit diesem Jahr ist die Zusammenarbeit mit der reformierten Gemeinde Radevormwald sowie der Gemeinde Remlingrade-Dahlerau enger geworden. Die drei Gemeinden feiern gemeinsame Gottesdienste, um Ressourcen zu sparen. Der erste Sonntag im Monat findet der gemeinsame Gottesdienst in der Reformierten Kirche statt. Zusätzlich feiert die lutherische Gemeinde einen Familiengottesdienst im Paul-Gerhard-Haus. Am zweiten, dritten und fünften Sonntag im Monat finden die Gottesdienste in der Lutherischen Kirche statt, wobei am dritten Sonntag auch die anderen beiden Gemeinden an der Burgstraße zu Gast sind und das anschließenden Kirchencafé zum Austausch nutzen können.

Der vierte Sonntag im Monat findet schließlich an wechselnden Standorten statt. Eine Umstellung, die auch den Kirchgängern einiges abverlangt und aus ökologischer Sicht für einige Mitglieder nicht nachvollziehbar ist. Daher wurden aus der Versammlung heraus Fahrgemeinschaften angeregt.

Hintergrund

Mitte des vergangenen Jahres wurden die Leuchtmittel in der Lutherischen Kirche ausgetauscht und durch energiesparsame LED ersetzt. Eine Umrüstung, die die Gemeinde 660 Euro kostete. Eine Investition, die sich offensichtlich gelohnt hat. Denn bereits nach einem halben Jahr konnten Stromkosten in Höhe von 1200 Euro eingespart werden.