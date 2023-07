Was fängt man mit Abinote 1,0 an?

Für drei Abiturienten am Theodor-Heuss-Gymnasium ist der perfekte Notendurchschnitt Realität geworden. Das haben sie jetzt vor.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. „Ich war eigentlich immer gut in der Schule“, erinnert sich Sven Zimmermann. Nur mit dem Wechsel von der Grundschule aufs Gymnasium änderten sich die Bedingungen. Die Leichtigkeit verflog, die Noten rutschten ab. „Die Grundschule war sehr einfach gewesen, von Klasse fünf bis sieben war ich sehr demotiviert, und ab Klasse acht musste ich mich dann echt anstrengen, um dabei zu bleiben“, erzählt der 18-Jährige. Er packte die sprichwörtliche Kurve und fand neue Motivation in der Q1. „Da lief es eigentlich sehr gut für mich, so dass ich mir da schon das Ziel von 1,5 fürs Abi setzte.“

Für sein ausgesuchtes Studium der Informatik an der Uni Aachen braucht er zwar keinen herausragenden Schnitt, doch ihn packte der Ehrgeiz. Als sich ein besserer Schnitt abzeichnete, schaltete sich der Perfektionist in ihm ein: „Wenn besser als 1,5 dann gleich 1,0.“ Auch wenn Zimmermann viel mehr Zeit in Prüfungsvorbereitungen investieren musste, das letzte Schuljahr dadurch stressiger wurde, konnte er die vergangenen Monate dennoch genießen: „Die letzten Jahre, mit Stufen- und Kursfahrten, gemeinsamen Lerntagen, waren schon sehr prägend und schön für mich.“

Jetzt, wo einige Wochen seit dem Abschluss vergangen sind und die Erlebnisse langsam sacken, freue er sich zwar auf den neuen Lebensabschnitt. „Aber ich vermisse auch ein bisschen die Zeit.“ Bis zum Beginn des Studiums im Oktober geht Zimmermann Vollzeit arbeiten, um Geld für sein Studium zu verdienen. Radevormwald wird er dafür nämlich verlassen. Seine Traum-Uni wäre Aachen, doch auch in Köln und Hamburg hat er sich beworben. „Erstmal raus in eine große Stadt“, sagt er. Zimmermann schließt nicht aus, nach seinem Studium in seine Heimat zurückzukehren. „Aber jetzt will ich erstmal etwas anderes sehen.“

Lucie geht neun Monate nach Tansania

Völlig andere Impressionen will auch Lucie Kevenhörster nach ihrem perfekten Abi sammeln. Sie wird im Oktober kein Studium beginnen, sondern für neun Monate für ein Freiwilligenjahr nach Tansania reisen. „Ich werde erst im Sommer 18 Jahre alt und wollte nicht schon jetzt eine Entscheidung fürs Leben fällen.“ Stattdessen wird sie bis Juni 2024 in Afrika in Tierauffangstationen und Kinderheimen helfen und arbeiten, neue Menschen einer für sie bislang noch völlig fremden Kultur kennenlernen. Sie sei immer gerne zur Schule gegangen, sagt sie. Der Zeit trauert sie jetzt nicht nach: „Ich weiß, dass noch viele coole Sachen vor mir liegen.“

Einen Einser-Abiturschnitt zu erreichen, hatte sie sich schon lange vorgenommen, obwohl sie diesen für ihren weiteren Lebensweg nicht unbedingt braucht. „Aber ich wusste einfach, dass ich das erreichen kann, also habe ich es gemacht.“ Dass es am Ende sogar für die Traumnote 1,0 gereicht hat, freut sie.

Was sie nach Tansania machen wird, weiß sie noch nicht. „Ich wollte lange Zeit Lehrerin werden, aber das hat sich mit der Zeit verflüchtigt. Ich will nicht jeden Tag an denselben Arbeitsplatz. Ich will jeden Tag was anderes erleben.“ Sie interessiere sich derzeit für ein Filmregie-Studium. Doch ob dieser Wunsch nach Afrika noch Bestand hat, will sie abwarten. Druck, einen möglichst geradlinigen Zukunftsweg zu gehen, verspüre sie keinen. Dass sie sich jetzt erstmal ein Jahr Auszeit nehme, um sich auszuprobieren, unterstützt ihre Familie. „Ich habe ja nicht vor, ein Jahr herumzugammeln. Ich weiß aber, dass wichtige Entscheidungen gut überlegt sein sollten.“

Bis zu ihrer Abreise nach Afrika arbeitet Kevenhörster, um Geld für das Auslandsjahr zu verdienen.

Julia Niesen will Biomedizin studieren

Julia Liesen (18) befindet sich derzeit in Norwegen im Urlaub und will nächstmöglich an der Uni Bonn molekulare Biomedizin studieren. „Das ist praktisch Medizin, nur mit dem Schwerpunkt in der Forschung.“ Dafür braucht sie als einzige tatsächlich einen sehr guten Numerus Clausus (NC), verrät sie.

„Ehrlich gesagt, habe ich nie gedacht, dass ich das schaffen könnte und habe es mir deshalb auch nicht vorgenommen. Am Anfang der Q1 hatte ich nur das Ziel, 1,5 oder besser zu haben, das habe ich auch für realistisch gehalten. Ein Jahr später hatte ich dann noch das Ziel 1,2 zu erreichen, damit ich ohne Wartesemester Biomedizin in Bonn studieren kann.“ Als der NC dann im vergangenen Wintersemester auf 1,0 hochging, „hat es mir erstmal definitiv die Zuversicht genommen“, erinnert sich die 18-Jährige. Sie rechnete nach und bemerkte, „dass ich es mit sehr guten Abiturprüfungen doch noch schaffen könnte. Genau das ist mir letztlich gelungen, auch wenn ich es jetzt manchmal nicht glauben kann. Eine solche Abinote schien mir unerreichbar.“

Im Vergleich zu Kevenhörster und Zimmermann empfand Liesen das letzte Schuljahr weniger leicht. „Tatsächlich war die Zeit hauptsächlich sehr stressig, da ich ja sehr gute Noten brauchte, und meistens habe ich nur daran gedacht, Schule endlich hinter mir zu haben.“

Grundsätzlich, sagt Liesen, findet sie, wie auch Kevenhörster, die Rückkehr zu G9 gut, weil es den Abiturienten ein Jahr mehr Zeit zum entspannteren Lernen verschafft. Für sich selbst hat sich G8 allerdings gelohnt: „Ich persönlich war jetzt glücklich, nicht noch ein Jahr länger in der Schule zu bleiben, vor allem, weil ich bereits wusste, was ich nach der Schule machen will.“

Jahrgang

In diesem Jahr haben am Theodor-Heuss-Gymnasium 62 junge Frauen und Männer ihre Abiturprüfungen bestanden. Der Festakt fand im Juni im Bürgerhaus statt. Insgesamt schlossen 20 Abiturienten mit Einser-Abitur-Durchschnitt ab, 30 Absolventen mit Zweier-Durchschnitt.