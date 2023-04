Warum Demenz jeden Menschen angeht

Anthony Hopkins als Anthony und Olivia Colman als Anne in einer Szene des Demenz-Dramas„The Father“. Es geht um eine Vater-Tochter-Beziehung im Schatten der Demenz.

Ursula Wolff, Koordinatorin der Alzheimer-Gesellschaft im Bergischen Land, hielt einen Vortrag im Fachausschuss.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Das Thema Demenz hat Hollywood erreicht. Der Schauspieler Bruce Willis, Inbegriff des Action-Stars, ist an einer frontotemporalen Demenz erkrankt. Die Oscar-Preisträger Anthony Hopkins und Olivia Colman brillierten 2020 in dem Film „The Father“ über eine Vater-Tochter-Beziehung im Schatten der Demenz.

Filmausschnitte zu diesem Thema wurden auch am Donnerstagabend den Mitgliedern des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Sport, Integration und Demografie gezeigt. Diese Szenen stammten aus einem deutschen Film, dem 2010 veröffentlichten „Eines Tages“. Sie zeigten auch, was es für die Angehörigen bedeutet, wenn alte Menschen in die Demenz abgleiten.

Ursula Wolff, die Koordinatorin der Alzheimer-Gesellschaft im Bergischen Land, war in der Sitzung zu Gast und erläuterte in einem kurzen Vortrag im Mehrzweckraum des Bürgerhauses, was unter dem Begriff „Demenz“ eigentlich zu verstehen ist und wie man Betroffenen und den Angehörigen zur Seite stehen kann.

„Im Bergischen Land gibt es aktuell etwa 20.000 Menschen, die an Demenz leiden“, sagte Wolff. Nicht nur alte Menschen erkranken daran, auch bei Jüngeren werden die Symptome inzwischen festgestellt, was auch mit der besseren Diagnostik zu tun hat.

„Die Alzheimer-Erkrankung ist die häufigste Form der Demenz“, sagte Wolff. Bei dieser Form sterben Bereiche des Gehirns nach und nach ab. An zweiter Stelle stehe die vaskuläre Demenz, die durch Durchblutungsstörungen ausgelöst wird. Es gebe dann noch weniger häufigere Formen wie die Schläfenlappen-Demenz, eben jenes Leiden, an dem Bruce Willis erkrankt ist.

Symptome einer Demenz können auch auftreten bei schweren Depressionen oder bei Flüssigkeitsmangel, diese haben aber mit den eigentlichen Erkrankungen nichts zu tun. Die meisten Betroffenen sind alte Menschen, doch nicht jeder Hochbetagte wird dement. „Unter den Senioren, die älter als 90 Jahre alt sind, leiden etwa 40 Prozent daran“, erklärte die Koordinatorin.

Wichtig sei, dass Krankheiten wie etwa Alzheimer früh genug erkannt werden. Wer prüfen möchte, ob bei ihm vielleicht schon typische Symptome auftreten, solle sich von seinem Hausarzt eine Überweisung zum Neurologen ausstellen lassen, rät Ursula Wolff. Mit einem Test kann dann Klarheit geschaffen werden.

Was hilft, wenn die Erkrankung fortschreitet, ist eine passende Gestaltung des Umfeldes mit hellen Räumen, eventuell Hinweisschildern, die bei Vergesslichkeit daheim helfen für eine geordnete Tages- und Wochenstruktur und einer behutsamen körperlichen und geistigen Aktivierung.

Auch werden an vielen Orten Selbsthilfegruppen angeboten, für Betroffene ebenso wie für Angehörige. Denn etwa 70 Prozent der demenzkranken Menschen werden von ihren Kindern oder anderen Verwandten gepflegt. „Das kann eine große Herausforderung sein, die Angehörigen sind sozusagen 24 Stunden am Tag gefordert.“ Denn das Verhalten der dementen Menschen ist oft schwer einschätzbar, die Kommunikation wird mit dem Fortschreiten der Krankheit immer schwieriger.

Entlastung für die Pflegenden, vor allem wenn diese berufstätig sind, können Tagespflegeangebote sein. Wenn die Angehörigen an ihre Grenzen kommen und unter der Pflege zusammenzubrechen drohen, sollte der Umzug ins Pflegeheim erwogen werden. „Die Verwandten sollten sich dann die Heime anschauen, es gibt sicherlich schwarze Schafe, aber nach unserer Erfahrung sind viele Heime gut ausgestattet“, berichtet Wolff. Es gebe inzwischen auch Hausgemeinschaften, in denen Demenz-Patienten unter Betreuung leben können.

Informationen gebe es auch im Internet, allerdings rät Ursula Wolff, hier nicht alles unkritisch zu glauben, denn Scharlatane versuchen, die Notlage mancher Familien auszunutzen. „Vor einiger Zeit bot jemand eine Behandlung mit Aloe vera gegen Demenz an, unser Verein wurde daraufhin mehrfach von Angehörigen angesprochen, ob man das versuchen könne.“ Überflüssig zu sagen, dass mit solchen Quacksalber-Mittelchen eine Demenz nicht zu behandeln ist – daher Vorsicht bei Heilsversprechen.

Wolf-Rainer Winterhagen, der Vorsitzende des Seniorenbeirates in Rade, wies nach dem Vortrag darauf hin, dass es in der Bergstadt bereits eine gute Zusammenarbeit der jeweiligen Akteure beim Thema Demenz gebe: „Wir haben hier ein Demenz-Netzwerk, der Trägerverein ,aktiv55plus“ hat dazu auch einen Flyer veröffentlicht. Wir sind da auf einem guten Weg.“ Der Trägerverein bietet auch regelmäßig Treffen einer Selbsthilfegruppe für Angehörige von dementen Menschen an.

Hintergrund

Der Verein: Die Alzheimer-Gesellschaft im Bergischen Land mit Sitz in Wiehl wurde 2004 gegründet und berät Menschen mit Demenzerkrankungen und deren Angehörige zu allen Fragen rund um die Krankheit. Der Verein vermittelt auch geschulte ehrenamtliche Helfer, die Betroffene stundenweise daheim betreuen können.

Kontakt: können Interessierte aufnehmen unter Tel. (02262) 7527910 oder per E-Mail unter info@bergische-alzheimer.de.