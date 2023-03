Wanderer stehen in den Startlöchern

Am 1. Mai findet in Radevormwald der Wandertag statt.

Von Stefan Gilsbach

Der März 2023 war wohl einer der ungemütlichsten seit Jahren. Schnee, Regen und kühle Temperaturen – keine guten Bedingungen für Frühlingsgefühle. Nun hoffen viele Naturfreunde, dass zur Osterzeit das sich Wetter für eine Frühjahrswanderung eignet. Fürs kommende Wochenende prognostizieren die Meteorologen Sonne.

Schöne Wanderwege haben die Radevormwalder direkt vor der Haustür. Das Tourismus-Portal „Das Bergische“ verzeichnet auf seiner Internetpräsenz unter anderem den Tuchmacherweg, den Wald-Wasser-Wolle-Weg und den Wasserquintett-Wanderweg. Außerdem führt auch eine Etappe des Bergischen Panoramasteigs über Radevormwalder Gebiet, in Richtung Wipperfürth.

Anzahl der Streifzügekönnte ausgebaut werden

„Der Tuchmacherweg in Radevormwald zählt zu den ,Bergischen Streifzügen’“, erklärt Stephanie Kröber, Pressesprecherin der Agentur „Das Bergische“. Jede Kommune in der Region ist mit einem dieser Streifzüge vertreten. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Ausweitung des Wegeangebotes zwar nicht vorgesehen, doch hält Kröber es für denkbar, „dass die Anzahl der Streifzüge in der Zukunft weiter ausgebaut wird“. Dann könnte auch Radevormwald mit einer weiteren Wanderroute vertreten sein.

Die Corona-Pandemie hatte auf das Wandern im Bergischen sowohl negative als auch positive Auswirkungen. Das Wandern in großen Gruppen war wegen der Ansteckungsgefahr problematisch. „Zugleich hat die Pandemie aber dazu geführt, dass mehr Menschen raus gegangen sind und ihre unmittelbare Umgebung erkundet haben, weil Urlaubsreisen vorübergehend kaum möglich waren“, sagt sie. So war auf den Wegen auch im Bergischen teilweise mehr Betrieb als sonst. Inzwischen sind die Corona-Regeln aufgehoben, Wanderer können wieder in größeren Verbänden unterwegs sein, und auch das Einkehren in Gaststätten ist wieder möglich. „Dazu haben wir nun eigens eine neue App vorgestellt“, berichtet Kröber. Generell sei das Wandern unter kulinarischen Gesichtspunkten ein Trend, hier will „Das Bergische“ auch künftig verstärkt aktiv werden. Insgesamt erlebe man verstärkte Anfragen von Interessierten zu Wanderangeboten, „und auch die Hotels haben jetzt wieder deutlich mehr Anfragen von Privatpersonen“, schildert die Sprecherin die Entwicklung.

Kerstin Hackländer, die Tourismusbeauftragte der Stadt Radevormwald, kann das bestätigen „Die Wandermöglichkeiten in Radevormwald werden schon häufig angefragte.“ Gerade habe die Stadt neue Flyer für den 2007 eingerichteten Wald-Wasser-Wolle-Weg drucken lassen, der 2009 von einem Wanderportal und der Stiftung Warentest zu einem der beliebtesten Wanderziele in Nordrhein-Westfalen gewählt worden war. Diese Flyer liegen öffentlich aus, beispielsweise im Foyer der Stadtbücherei, Schlossmacherstraße 4-5. Ein wichtiges Datum für alle Wanderfreunde steht dann in gut einem Monat an: „Am 1. Mai findet wieder der Wandertag statt“, kündigt Hackländer an.

Übrigens finden in der kommenden Saison auch wieder die Bergischen Wanderwochen statt, vom 9. September bis zum 3. Oktober. Auch in diesem Rahmen geht der Trend zu Themenwanderungen, beispielsweise Ausflüge mit einer Kanufahrt, Gesundheits- und Pilgerwanderungen, Kräuterwanderungen, Pilzexkursionen, Wanderungen mit musikalischer oder künstlerischer Einlage oder Eseltrekking.

Wanderwege

Wald-Wasser-Wolle-Weg: etwa 20 Kilometer Strecke (etwa fünfeinhalb Stunden Dauer), mittlerer Schwierigkeitsgrad. Erkennungszeichen ist die Raute mit der Nummer 6. Empfohlener Ausgangspunkt ist der Parkplatz am Rathaus, Hohenfuhrstraße.

Tuchmacherweg: etwa zehn Kilometer Strecke (etwa zwei Stunden und 40 Minuten Dauer), mittlerer Schwierigkeitsgrad. Erkennungszeichen ist die rote Eins. Die Strecke ist die erste Etappe der Bergischen Streifzüge. Empfohlener Ausgangspunkt ebenfalls am Rathaus.

Bergischer Panoramasteig: Die Gesamtstrecke durch die Region beträgt 244 Kilometer in zwölf Etappen. Erkennungszeichen ist das gelbe Schild mit dem Kringel.

Bergischer Weg: ebenfalls ein Fernwanderweg mit einer Länge von 260 Kilometern und 14 Etappen. Erkennungszeichen ist das orange Schild mit dem stilisierten Wegesymbol.

Info: Auskünfte zu den Touren erhalten Interessierte unter „Bewegen und Aktivitäten“ auf der Webseite:

wirtschaftsfoerderung-radevormwald.de