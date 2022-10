Wanderer gedenken Heinrich Neidhöfers

Radevormwald. Als die „7. Heinrich-Neidhöfer-Gedächtniswanderung“ fast zu Ende war, da ließ sich auch die Sonne kurz blicken. Interesse an dem Fußmarsch zeigten 20 Wandernde für die acht Kilometer lange Strecke von Dahlhausen über Wilhelmstal bis in die Nähe von Frielinghausen und zurück zum Ausgangspunkt an der Wupper.