Uhu und Waldkauz begeistern die Kinder

Kindergarten Uelfestraße

+ © Claudia Radzwill Falkner Detlef Gaßmann war zu Gast im Kindergarten Uelfestraße. Mit dabei hatte er Uhu und Waldkauz. © Claudia Radzwill

Falkner Detlef Gaßmann aus Hückeswagen war im evangelischen Kindergarten Uelfestraße zu Gast.

Von Claudia Radzwill

Wenn Uhu Moritz seine Flügel ausbreitet, sieht dies richtig imposant aus. Immerhin hat er eine Spannweite von 1,20 Metern. Doch die Jungen und Mädchen des evangelischen Kindergartens Uelfestraße schreckte das am Freitagmorgen nicht ab. Mutig näherten sie sich dem Uhu von Falkner Detlef Gaßmann. „Der Besuch heute ist eine Überraschung für die Kinder“, erklärte Erzieherin Belinda Schäfer. „In den letzten Wochen haben wir uns in den Gruppen mit dem Thema Herbst beschäftigt. Dazu wurden auch Eulen aus Pappe gebastelt. Der Besuch des Falkners bildet nun den Abschluss zum Thema Herbst.“

Den Kontakt zu Detlef Gaß-mann stellte Belinda Schäfer her - er ist ihr Onkel. Öfter schon besuchte Gaßmann Grundschulen und Kindergär-ten und stellte Uhu Moritz und Waldkauz Fluschi vor. „Der Uhu ist in der Abend- und Morgendämmerung unterwegs, der Waldkauz jagt ausschließlich nachts“, erklärte er den Kindern. „Man sieht es auch an der Augenfarbe - Moritz hat bernsteinfarbene, Fluschi ganz schwarze Augen.“ Übrigens jage der kleine Waldkauz auch gerne mal Libellen.

+ Uhu Moritz begeisterte die Kinder des Kindergartens Uelfestraße. © Claudia Radzwill

Wie man sich den Waldtieren am besten nähert, auch das erklärte der Falkner Lara, Ben und ihren Kindergartenfreunden. „Ihr müsst euch anschleichen. Dann könnt ihr mit einem Finger übers Fell streicheln.“ Ein wenig ehrfürchtig waren die Kinder dann doch. Einige wagten sich auch erst an der Hand der Erzieherin nach vorne. Am Ende aber hatte jeder Junge und jedes Mädchen beide Tiere berührt - und sie erzählten mit leuchtenden Augen davon.

„Ich habe den großen und den kleinen Vogel gestreichelt“, berichtete der dreijährige Ben. Er und die vierjährige Lara waren sich einig: „Das Fell ist schön weich.“ Ideris (4) fiel auf, „dass der kleine Vogel piepst“. Das aber konnte man nur hören, wenn alle mucksmäuschenstill waren. Denn das Stimmchen von Fluschi war ganz leise.

Moritz meldet sich lautstark zu Wort, Fluschi ist ganz leise

Anders verhielt es sich beim Uhu Moritz. „Auch er sagt uns ein Hallo“, erklärte Falkner Gaßmann. Als hätte er es gehört, meldete sich Moritz auch schon lautstark zu Wort. Und während der Uhu auf dem Arm vom Herrchen blieb, fühlte sich der Waldkauz auch auf dem Arm von Belinda Schäfer und Integrationshelferin Tanja Richarz wohl.

Detlef Gaßmann hat sieben Greifvögel zu Hause. Neben Uhu und Waldkauz noch Ha-bichte und amerikanische Wüstenbussarde. „Es sind reine Jagdvögel, keine für Flugvorführungen“, erzählt er.

KINDERGARTEN INKLUSION Einen Förder-schwerpunkt legt der Kinder-garten an der Uelfestraße auf die Inklusion. Mehrere Heilpädagogen gehören zum Team. In der Regel besuchen zehn Kinder mit Beeinträchtigungen die Einrichtung. STAND Der Förderkreis des Kindergartens hat wieder einen eigenen Stand auf dem Radevormwalder Weihnachtsmarkt, der vom 14. bis 16. Dezember stattfindet.

Der Hückeswagener ist mit Greifvögeln aufgewachsen. „Die Jagdlinie zieht sich durch die Familie.“ Greifvögel werden zur Beizjagd eingesetzt. Der Uhu und der Kauz sind dabei allerdings außen vor. „Da müssen die Regeln des Naturschutzgesetzes eingehalten werden“, erklärt der Falkner.

Das Abrichten und die Pflege der Vögel gehört zur Arbeit in der Falknerei. Rund sechs Wochen dauert es, einen Greifvogel abzurichten, bevor dieser auf die Jagd geht. Doch auch hier gibt es Vorschriften. „Gejagt wird nur, was für die Jagd laut Gesetz freigegeben ist.“

Dass ein Vogel mal nicht wieder zu Gaßmann zurückge-funden hat, ist noch nie passiert. „Sie kommen immer alle zum Ausgangspunkt zurück. Außerdem haben alle Vögel einen Sender am Fuß. So kann ich sie jederzeit orten.“

Die Jungen und Mädchen der Einrichtung an der Uelfest-raße hat der Besuch des Falkners jedenfalls beeindruckt. „Insgesamt besuchen derzeit 54 Kinder den Kindergarten“, berichtet Leiterin Sabrina Schwick-Busch. Nach dem Besuch des Falkners steht schon das nächste Event an - die Weihnachtsfeier, zu der ein Puppenspieler kommen wird. Und für die Vorschulkinder gibt es im ersten Halbjahr 2019 gleich mehrere Aktionen zum Thema „Meine Sinne“.