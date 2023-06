„Jetzige Eltern erziehen kleine Quälgeister“

Familientherapeut Achim Schad sprach im Familienzentrum Kottenstraße über Erziehung – und warum Anweisungen manchmal von Kindern nicht ernst genommen werden.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Folgende Szenerie haben Erzieher schon tausendfach beobachtet: In der Kita ist das Kind eigenständig, kann sich alleine anziehen und die Schuhe zubinden – und sobald Mama oder Papa vor der Tür stehen, um den Nachwuchs abzuholen, lehnt es sich zurück, hält den Fuß in die Höhe und lässt sich, nach einem harten Tag in der Kita, in Schuhe und Jacke helfen. Eine Angewohnheit, die den Eltern vermeintlich Zeit erspart, auf Dauer aber zu Stresssituationen, viel Wut und Ärger führt, sagt Familientherapeut Achim Schad. Denn Kinder lernen sehr schnell, was sie Mama und Papa abverlangen können, selten allerdings, was die Konsequenzen ihres Handelns sind.

Die jetzige Generation von Eltern habe ein Autoritätsproblem und erziehe ihre Kinder zu kleinen Quälgeistern, die ihnen auf der Nase herumtanzen. Früher, referierte Schad vor einer interessierten Gruppe aus jungen Eltern und Erziehern im Familienzentrum Kottenstraße, erzogen Eltern ihre Kinder autoritär. Meist war es den Vater, der ein konsequentes Machtwort sprach und vor dem die Kinder den meisten Respekt oder wohl eher die meiste Angst hatten.

Mit der 1968er-Bewegung veränderte sich das Bild der Kindererziehung: Statt sturer Autorität, folgten Pädagogen nun einem deutlich freieren Erziehungsmodell. Kinder sollten ein Mitspracherecht haben, mitbestimmen.

Gewaltfreiheit war ein großer Teil des Vortrages. Wenn das jedoch nicht funktioniert, müssen Institutionen wie das Jugendamt einschreiten. Das können die Ämter in solchen Fällen tun.

Oft fehlt es an klaren Ansagen

Grundsätzlich sei dies keine schlechte Entwicklung, betonte Schad. Doch wie bei so vielem wurde das Konzept der Freiheit so sehr übertrieben, dass es für die Entwicklung der Kinder und für das Zusammenleben in der Familie nicht gut ist. Heute behandele man die Kinder häufig wie kleine Erwachsene und stelle sie vor Entscheidungen, die sie mit ihrem Alter nicht treffen können. Zu sehen sei dies in der großen Anzahl von rhetorischen Fragen, mit denen Eltern heutzutage versuchen würden, ihre Kinder auszutricksen.

Tatsächlich aber seien die Kinder pfiffiger und deutlich besser darin. „Eltern haben Angst vor Autorität. Statt der klaren Aufforderung ‚Räum´ jetzt bitte dein Zimmer auf‘, fragen wir: ‚Meinst du nicht, du solltest dein Zimmer aufräumen?‘“ Eltern würden dann erwarten, dass die Kinder den Wink mit dem Zaunpfahl verstehen und aufräumen. Häufig aber reagiere der Nachwuchs keck mit einem „Nö“ und schon sei der Streit programmiert. „Wir stellen Fragen in Momenten, wo klare Ansagen angebracht sind.“

In einer Gesellschaft brauche es schließlich auch klare Regeln, Grenzen und ebenso Konsequenzen. „Wenn ich eine Regel breche und nichts passiert, welchen Sinn hat dann die Regel?“, fragte Schad in die Runde. Viele Eltern würden Konsequenz mit Strafe verwechseln. Um das zu verdeutlichen, skizzierte er ein weiteres Beispiel, das vielen Eltern geläufig sein dürfte: die morgendliche Routine. Mama und Papa müssen zur Arbeit, sind extra früh aufgestanden, um alles vorzubereiten. Man bittet das Kind, sich anzuziehen und sich für die Kita oder Schule fertig zu machen, doch das trödelt rum. „Zieh dich jetzt an, sonst darfst du heute Nachmittag deine Lieblingssendung nicht sehen, ist eine Androhung einer Strafe, die wir in den meisten Fällen sowieso nicht einhalten“, erklärte der Familientherapeut. Der Ärger vom Morgen sei am Nachmittag vergessen und am nächsten Morgen stünden Mütter und Väter erneut vor dem Problem.

Der Experte hat andere Lösungen parat

Das probate Mittel für diese Situation sei, das Kind mit der Konsequenz seinen Handel zu konfrontieren: „Zieh dich an, sonst wirst du im Schlafanzug in die Kita gehen müssen. Wir fahren gleich.“ Die Eltern im Raum schauten sich ungläubig an. „Ich kann doch mein Kind nicht im Schlafanzug zur Kita bringen“, sagte eine Mutter. Schad musste schmunzeln.

So etwas wisse natürlich auch das Kind. Genau deswegen sei es so wichtig, den Worten Taten, also Konsequenzen folgen zu lassen. „Wenn das Kind sieht, dass sie es wirklich ernst meinen und es im Schlafanzug ins Auto setzten, wird es sich beim nächsten Mal besser überlegen.“ Wichtig sei allerdings auch, dass Eltern selbst bei einer vermeintlich späten Erkenntnis des Kindes nicht wie ein Besserwisser drauf herumhacken, sondern souverän reagieren. „Wenn das Kind sich jetzt doch noch anziehen will, sollte man es machen lassen oder, wenn die Zeit dafür zu knapp ist, die Kleidung mitnehmen, so dass sich das Kind dann in der Kita umziehen kann.“ Eine späte Einsicht sei schließlich besser als gar keine.

Zur Person

Achim Schad ist diplomierter Sozialpädagoge, Paar- und Familientherapeut aus Wuppertal und hat eine Ausbildung in systemischer Kurzzeittherapie mit Schwerpunkt Familientherapie.

Bis 2019 war er Fachbereichs- und Projektleiter in der Bergischen Volkshochschule Solingen/Wuppertal. Er ist seit über 30 Jahren freiberuflich tätig und hat neben seiner Therapiearbeit viele Seminare, Fortbildungen geleitet sowie Bücher geschrieben.

Achim Schad hat nicht nur Erziehungserfahrungen als Vater und Großvater, sondern auch als Pflegevater.

www.achim-schad.de