Volles Haus beim Kaffeekonzert

Bunter Nachmittag des Radevormwalder Frauenchores Melodienreigen.

Von Rosa Röhder

Radevormwald. Unter dem Motto „Eine kleine Nachmittagsmusik“ lud der Frauenchor Melodienreigen erneut zu einem bunten Nachmittag ein. Die Tische in der Aula der Gemeinschaftsgrundschule Stadt füllten sich sehr schnell. Bei frischen Waffeln und selbstgebackenem Kuchen konnten die Gäste den musikalischen Klängen der Gastgeberinnen entspannt lauschen.

„Unser Ziel ist es, heute mal nicht an die Probleme der Alltagswelt zu denken, sondern es uns gut gehen zu lassen. Deswegen haben wir uns für fröhliche Lieder und Evergreens entschieden“, sagte Gesa Wuttke zu Beginn. Danach bedankte sie sich bei den fleißigen Helfern und den Sängerinnen, ehe der Frauenchor das Musikcafé mit dem Lied „Du passt so gut zu mir“ von den Comedian Harmonists startete. Zwischen den Stücken präsentierte Gesa Wuttke Anekdoten und zu den einzelnen Liedern. Sie ist neben Sabine Radermacher und Katja Pocsi eine der drei Leiterinnen des Melodienreigen. Der Frauenchor wurde 1974 gegründet und besteht aus 17 aktiven Mitgliedern zwischen 45 und 84 Jahren.

Was bislang unter dem Namen „Musikcafé“ bekannt ist, wurde in diesem Jahr unter dem Motto „Eine kleine Nachmittagsmusik“ präsentiert. Neben der Anlehnung an Mozarts „Kleine Nachtmusik“, spielt der Name auch auf die geschrumpfte Besetzung des Chores an: Vor Jahren bestand der Chor noch aus 30 Mitgliedern, doch dann kam Corona. Daher suche der Chor nach wie vor nach Frauen, die den Spaß an der Musik und dem Singen teilen.

„Das Musikcafé ist gerade bei den älteren Leuten sehr beliebt. Generell kommt die Atmosphäre hier immer sehr gut an.“, sagt Renate Pick, Pressesprecherin des Chores. Für die passende instrumentale Begleitung sowie dezente Klavierbegleitung in den kurzen Pausen zwischen den Auftritten sorgte Thomas Hilger, Ehemann der Dirigentin Karin Hilger, die seit 2007 die musikalische Leitung innehat. Neun Lieder präsentierte der Chor. Auch ein selbstgetextetes Lied von Leiterin Sabine Radermacher war dabei. „Oh Radevormwald“ - eine Hommage an das Bergische Land.

Neben dem Frauenchor trat auch das Ensemble „Flötentöne“ unter der Leitung von Lothar Körschgen auf. Mit Blockflöten sowie einer „Trömmelchen“-Begleitung spielten sie Folksongs – darunter das schottische Volkslied „Loch Lomand“ sowie den englischen Song „Greensleeves“. Dabei wechselten die Spielerinnen immer wieder ihre Flöten. So war von der Bassblockflöte bis zur irischen „Tin Whistle“ alles vertreten.

Ein weiterer Gast, der für eine Überraschung sorgte: die 14-jährige Sarah Steinmüller. Die Nichte eines der Mitglieder sprang spontan ein und begeisterte am Klavier mit den beiden Stücken „Die zauberhafte Welt der Amelie“ sowie „Je te laisserai des mots“. Dass sie erst seit drei Jahren Klavier spielt, merkte man der Wuppertalerin nicht an. Zum krönenden Abschluss gab der Frauenchor den Klassiker „Thank you for the music“ von ABBA in der deutschen Version „Danke für die Lieder“ zum Besten. Dieser kam so gut an, dass er kurz darauf erneut als Zugabe gespielt wurde.

2024 feiert der Chor sein 50-jähriges Bestehen. Ein großes Jubiläumskonzert gibt es Ende September im Bürgerhaus.

Die Chorprobe beim „Melodienreigen“ findet donnerstags 20 bis 21.30 Uhr in der Aula der Katholischen Grundschule Lindenbaum statt. Ansprechpartnerin ist Sabine Radermacher, Tel. 02195- 569766, E-Mail: radermacher.sabine@t-online.de;

www.melodienreigen.hpage.com