Volksradfahren wird zum Familienausflug

Jens Buthke mit Sohn Jonas (8), der am Sonntag seine Premiere beim Volksradfahren hatte. Die Resonanz war größer als im Vorjahr.

Mehr als 200 Teilnehmer fuhren am Sonntagmorgen.

Von Cristina Segovia-Buendía

In voller Montur stehen Hanna (3), Isabel (6) und Sofie (8) um Oma Uschi Pesch zwischen Schulzentrum und Sporthallen auf der Hermannstraße zusammen, während die Eltern der Kinder noch bei der Anmeldung stehen. Sofie trägt eine fesche Sonnenbrille, den Helm gut auf dem Kopf geschnallt und kann kaum erwarten, dass es losgeht. Auch Oma Uschi freut sich auf den Ausflug, mit Ehemann, Tochter, Schwiegersohn und den fünf Enkelkindern zwischen drei und 18 Jahren.

Für Uschi Pesch gehört das Volksradfahren mit Familie zur Tradition. „Es ist einfach immer eine schöne Stimmung und für uns als Familie ist es toll, etwas Gemeinsames zu unternehmen. Das stärkt die Gemeinschaft“, ist Pesch überzeugt. Die Strecke ist der sportlichen Radevormwalderin bekannt und fit fühlt sie sich sowieso. „Ich fahre täglich mit dem Rad zur Arbeit. Zehn Kilometer hin, zehn Kilometer zurück.“ 27 Kilometer um die Wupper-Talsperre, sagt Pesch freudestrahlend, sind für sie ein Klacks. Auch ihren Enkelkindern, die allesamt verschiedene Sportarten ausüben, traut sie einiges zu. Sollten sie zwischendurch schlappmachen, werde einfach eine Pause eingelegt.

Pausen und Abkürzungen sind eingeplant

Worauf sich Hanna (3) und Isabel (6) am meisten freuen? „Auf die Pferde“, antwortet die Dreijährige, ohne lange nachzudenken. Isabel nickt: „Aber vielleicht sehen wir sie nicht.“ Uschi Pesch ist zuversichtlich. „Unsere Pferde stehen auf einem Hof in Hückeswagen, an dem die Route vorbeiführt. Das und der Fledermaustunnel auf der Strecke sind bei uns immer sehr beliebt.“

Janet (29) ist vor 15 Jahren das letzte Mal beim Volksradfahren mit dabei gewesen. Dass sie sich an diesem Vormittag auf ihr Rad schwingt, willens 27 Kilometer durch Rade, Hückeswagen, durch Bergisch Born und Heidersteg über Berghausen zurückzulegen, ist ihrem neunjährigen Sohn Sam zu verdanken. Seit Jahren schon fährt der Junge im Radsportverein Adler Lüttringhausen. „Weil es Spaß macht, gut für die Fitness ist und weil ich zu dünne Beine habe“, erklärt er sein Hobby. Nebenbei spielt er auch Fußball.

Dass Mama Janet mitfährt, ist für den Neunjährigen zwar in Ordnung, aber – wie er mit seinen Gesten zu verstehen gibt – wäre er auch alleine gefahren, wenn es denn möglich gewesen wäre. „Mama fährt langsamer als ich“, stellt der Junge klar. Mama Janet schmunzelt und klopft auf ihr Rad. „Zum Glück habe ich ein E-Bike. Ohne hätte ich mich wohl nicht auf die Strecke gewagt.“

Dass die Rundfahrt auch über steilere Abschnitte führt, weiß Justin (18) nur allzu gut. Seit seiner Kindheit fährt er mit und lässt es sich auch dieses Jahr nicht entgehen. „Es macht Spaß und es ist eine schöne Strecke. Nur der steile Berg hinten bei Wiehagen ist ein wenig ekelig, weil es steil ist und gut in die Beine geht.“

Darauf ist der achtjährige Jonas vorbereitet, sagt er. Er fährt gerne Fahrrad und wird in diesem Jahr erstmals mit seinen Eltern, Papa Jens Buthke, Mama Stephanie Fastenrath und Schwester Anna (5) beim Volksradfahren mitmachen. „Der Papa hat schon häufiger hier mitgemacht. Als Familie sind wir, jetzt, wo auch unsere Kleinste mitmachen kann, zum ersten Mal dabei“, erklärt Stephanie Fastenrath. „Mal schauen, wie weit wir kommen.“

Offensichtlich hat die Familie aber schon einen Plan, den die Fünfjährige verrät: „Mama und ich fahren eine Abkürzung und werden eine längere Pause machen.“ Jonas hält dagegen: „Ich nicht. Ich fahre mit Papa die komplette Strecke.“

Dann rufen Hans Joachim Sommer, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Bismarck, und Kirsten Hackländer, Tourismusbeauftragte der Stadt, die das Volksradfahren gemeinsam ausrichten, um 11.15 Uhr zum ersten Startschuss. Mit einigen Minuten Abstand wird ein zweites und drittes Mal die rote Start-Flagge geschwungen. Als die 209 Teilnehmenden bereits auf der Strecke sind, erscheinen noch weiter fünf Nachzügler, die unbedingt mitradeln wollen. Das Team lässt sie ebenfalls auf die Strecke.

Mit der Resonanz in diesem Jahr ist Hartmut Behrensmeier zufrieden. „Es sind deutlich mehr Teilnehmer als im vergangenen Jahr, als bei Regen 130 mitgefahren sind.“

Diese Teams waren erfolgreich

Gruppen: Für die teilnehmerstärkste Gruppe gab es Grillwürstchen zu gewinnen. Unter die glücklichen Sieger schafften es die Teams: Bistrorante mit 20 Teilnehmern, RTV-Badminton (19), Brausebrocken (17), Radsport Nagel (13) und Harveycom (12).

Sponsoren: Dank der Unterstützung von Arndt & Partner, Bären-Apotheke, Buderus Köln, Edeka Byhahn, Gira, Optik Strunk, Provinzial Berg & Flitsch OHG, Radsport Nagel, Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen und Stadtwerke Radevormwald, wurden für die Teilnahme keine Gebühren erhoben.