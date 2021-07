Viertklässler wetteifern im Schwimmbecken miteinander

Wettbewerb

+ © Flora Treiber Sie freuen sich über ihre guten Ergebnisse: Pia, Leticia, Tara und Nelly beim Schwimmwettkampf der vierten Klassen. © Flora Treiber

Ausrichter des Wettkampfs war der TSV, der 140 Schüler begrüßte.

Von Flora Treiber

Einen schulübergreifenden Schwimmwettkampf der Viertklässler gab es in den vergangenen 20 Jahre nicht. Weil Wettkämpfe Spaß machen, die Klassengemeinschaft stärken und auch das Schwimmen wieder interessanter machen, hat Christiane Frankenbach einen Wettkampf für alle Viertklässler aus Radevormwald organisiert. Die Leiterin der Schwimmabteilung des TSV arbeitet eng mit den Sportlehrern der Schulen zusammen und stieß mit ihrer Idee direkt auf Interesse.

Gestern kamen dann 140 Grundschüler ins „life-ness“, um ihr Können in verschiedenen Disziplinen unter Beweis zu stellen und für sich und ihre Schule Urkunden, Medaillen und Pokale zu erschwimmen. Unterstützt wurde der Wettkampf nicht nur von Trainern des TSV, sondern auch von der DLRG, Schwimmhelfern der Realschule und den Sportlehrern der Grundschulen. „Die Kinder halten sich an die Regeln und haben Spaß an dem Wettkampf. Die Stimmung ist super“, sagte Frankenbach.

Ursprünglich waren über 170 Kinder für den Schulwettkampf registriert, aber viele konnten wegen Schnee und Glätte nicht in die Innenstadt kommen. Auch der Schulbus der Grundschule Wupper kam an der Mühlenstraße nicht weiter.

Pia hat schon mit fünf Jahren schwimmen gelernt

Nelly und Pia gehen auf der Brede zur Schule und nahmen gestern an den Disziplinen Brust und Kraul über 25 oder 50 Metern teil. Pia hat bereits mit fünf Jahren schwimmen gelernt. „Meine Mutter sagt, dass man gut schwimmen muss, auch wenn man in den Urlaub fährt, ist das wichtig“, sagte die Schülerin.

Tara und Leticia, Schülerinnen der Grundschule Lindenbaum, sind noch etwas unsicherer im Wasser. „Ich habe an dem Nichtschwimmer-Wettkampf teilgenommen. Ich hatte Schwimmflügel an und habe ein Brett vor mir hergeschoben“, sagte Leticia stolz. Insgesamt gingen gestern zwölf Nichtschwimmer an den Start. „Das ist für so viele vierte Klassen nicht besonders viel. Mit dem Wettkampf wollen wir die Kinder ermutigen, noch besser schwimmen zu lernen“, sagte Frankenbach.