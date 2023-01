Viele Rader arbeiten außerhalb

Die Zahl der Bergstädter, die anderswo arbeiten, ist höher als die der Einpendler.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Mehr Einwohner von Radevormwald fahren zur Arbeit in umliegende Städte als umgekehrt. Das belegen die Zahlen des aktuellen Pendleratlas des Statistischen Landesamtes, dabei wurden die Daten für 2021 ausgewertet.

Demnach machen sich werktags 6309 Radevormwalder auf den Weg, um ihren Arbeitsplatz auswärts aufzusuchen. Von außen in die Bergstadt kommen 5102 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Innerorts pendeln 5019 zum Job.

Bei den Auspendlern sind die benachbarten Großstädte Remscheid und Wuppertal die häufigsten Ziele. Remscheid steht mit 1829 Pendlern oben auf der Liste, gefolgt von Wuppertal mit 1141 Pendlern. In größerem Abstand auf Platz drei steht die Nachbarstadt Hückeswagen, dorthin zieht es 415 Arbeitnehmer. Es folgen Wermelskirchen (406), Wipperfürth (208) und die Rhein-Metropole Düsseldorf (179). Auffallend: Städte wie Halver und Schwelm, obwohl in unmittelbarer Nachbarschaft von Radevormwald, weisen wenige Auspendler auf. Nach Halver fahren 139 zum Arbeiten, nach Schwelm 137.

Bei den Einpendlern kommen die meisten Arbeitnehmer aus Remscheid in die Bergstadt (1172). Hückeswagen liegt mit 636 Einpendlern auf Rang zwei, vor Wuppertal (606) und Wipperfürth (282). Interessant ist, dass es aus dem benachbarten Ennepe-Ruhr-Kreis und dem Märkischen Kreis mehr Pendler nach Radevormwald zieht als umgekehrt. Aus Halver kommen 245 Menschen zum Arbeiten in die Nachbarstadt, aus Ennepetal sind es 155, aus Schwelm 139. Auch aus der märkischen Großstadt Lüdenscheid kommen 97 Personen zum Arbeitsplatz nach Rade.

Vergleicht man die Bergstadt mit Hückeswagen, so fällt dort ein größerer Abstand zwischen Einpendelnden (3806) und Auspendelnden (5261) auf. Die meisten Pendler, die außerhalb arbeiten, zieht es nach Remscheid und Wipperfürth, aus beiden Städten kommen auch die meisten Einpendler. Was die Rhein-Metropolen angeht, so sind die Arbeitnehmer in der Schloss-Stadt eher nach Köln orientiert, nicht nach Düsseldorf wie die Rader.