Viele Familien kommenz um Glaubensfest

Radevormwald. Emilia und Melissa schneiden kleine Schutzengel aus. „Eine schöne Erinnerung an diesen Tag“, sagt Domenika Zagalak und hilft den Mädchen beim Basteln. Die Erzieherinnen der Kita am Kamp haben am Eingang des Kirchhofes ihren Kreativtisch aufgebaut und laden zum Mitmachen ein. Das Pfarrfest in St. Marien hat die Gemeinde in diesem Jahr in „Glaubensfest“ umgetauft – und vor allem Familien aus Rade und Hückeswagen eingeladen, deren Kinder jüngst getauft wurden. „Wir freuen uns, dass so viele Familien gekommen sind“, sagt Christina Dargel vom Pfarrgemeinderat.