Versorgung mit Medikamenten wird schwieriger

Gesundheit

+ Dr. Ralph Bültmann ist mal wieder frustriert bei der Medikamentenbestellung. Der Apotheker fordert die Politik auf, eine gesetzliche Regelung zu finden, die den Medikamentenmangel bekämpft.

Rader Apotheker müssen nach Alternativen suchen. Ein Problem liegt im Rabattsystem.

Von Flora Treiber

Dr. Ralph Bültmann betreibt zwei Apotheken. Die Bergische Apotheke am Schlossmacherplatz sowie die Fuchs-Apotheke an der Kaiserstraße sind wichtig für die Medikamentenversorgung in Radevormwald. Vor dem Medikamentenmangel, über den Apotheker deutschlandweit klagen, sind aber auch sie nicht geschützt. Der Apotheker und seine Mitarbeiter werden jeden Tag mit Medikamenten konfrontiert, die nicht mehr lieferbar sind. Die Situation hat sich in diesem Jahr deutlich zugespitzt.

„Kurzfristige Lieferprobleme gab es immer mal, zum Beispiel wegen Produktionsumstellungen, aber die aktuelle Situation ist neu. Es entsteht immer mehr Mangel, und es sind immer mehr Medikamente betroffen. Bestimmte Wirkstoffe werden kaum oder zu wenig produziert oder nicht schnell genug geliefert, weil andere Länder möglicherweise mehr bezahlen“, sagt Bültmann.

Aktuell gibt es unter anderem Engpässe bei dem Arzneistoff Candesartan, der als Blutdruckmittel verwendet wird, und bei Venlafaxin, ein Psychopharmaka. Gibt der Apotheker diese Medikamente in die Suchmaschine seiner Apotheke ein, zeigt der Bildschirm frustrierende Symbole in rot und lila an. „Der Status bedeutet, dass die Medikamente auf unbestimmte Zeit nicht lieferbar sind.“

Alternativen gibt es zwar für eine Auswahl an Medikamenten, aber die fordern deutlich höhere Zuzahlungen durch den Patienten. Beim Arzneistoff Venlafaxin können das mehr als 150 Euro sein. „Die Patienten können nicht das Medikament bekommen, auf das sie Anspruch haben. Das ist nicht nur für die Patienten frustrierend, sondern auch für unsere Arbeit“, sagt Bültmann.

Er und sein Team verbringen jeden Tag viel Zeit damit, nach Alternativen zu suchen und den Medikamentenmangel zu verwalten. „Wir haben eigentlich andere Aufgaben, denen wir uns in dieser Zeit widmen sollten“, sagt der Apotheker.

Schon im vergangenen Jahr gab es Engpässe

Wenn es keine Ausweichmöglichkeiten in Form eines anderen Herstellers, der noch Ware liefert, gibt, muss der Patient zurück zu seinem Hausarzt. „In solchen Fällen müssen Patienten auf andere Wirkstoffe umgestellt werden, die der Hausarzt verschreibt. Das ist, zum Beispiel bei Psychopharmaka, eine Herausforderung.“

Als Bültmann Apotheker wurde, gab es noch einige Pharmaproduktionen in Deutschland. Mittlerweile werden fast alle Wirkstoffe an nur wenigen Standorten in Ländern wie Indien oder China hergestellt. Wenn es vor Ort zu Problemen in der Herstellungs- oder Lieferkette kommt, entsteht ein weltweiter Engpass.

Neben den konzentrierten Produktionsstandorten liegt ein weiteres Problem in dem Rabattsystem deutscher Krankenkassen. „In Deutschland gibt es eine Rabattregelung, die auch noch relativ jung ist. Krankenkassen handeln mit den Herstellern die Preise aus, die sie und die der Patient für die Medikamente bezahlt“, erklärt Bültmann.

Sobald Engpässe in der Produktion eines Wirkstoffes auftreten, konkurriert das Rabattsystem deutscher Krankenkassen auf dem Weltmarkt. Den Zuschlag bekommt dann nicht das Land mit dem Rabattpreis, und die Wirkstoffe werden zuerst an andere Länder geliefert. Währenddessen laufen die Vorräte des deutschen Großhandels leer, und die Apotheker müssen ihre Kunden vertrösten oder ihnen eine kostspielige Alternative anbieten.

Obwohl sich der Medikamentenmangel in diesem Jahr verfestigt hat, gab es auch im vergangenen Jahr schon einige Engpässe, an die sich Bültmann noch gut erinnert. „Eine Zeit lang gab es keinen Ibuprofen-Kindersaft mehr. Erklären Sie einem Sechsjährigen oder seinen Eltern mal, dass sie jetzt wieder auf Zäpfchen oder einen anderen Wirkstoff umsteigen müssen. Das ist alles frustrierend.“

Obwohl Bültmann im Austausch mit seinem Großlieferanten steht, kann er oft nicht genau sagen, wann Medikamente wieder verfügbar sind. „Über den Großhandel können wir als Apotheker bei den Herstellern in Indien oder China anrufen. Aber die Kommunikation könnte besser sein.“ Als Apotheker sieht er die Politik in der Pflicht, eine gesetzliche Reglung zu finden, die den Medikamentenmangel bekämpft sowie wieder Produktionen in Deutschland und Europa anzusiedeln.

APOTHEKEN IN RADEVORMWALD

INNENSTADT In der Stadt auf der Höhe gibt es insgesamt fünf Apotheken, die jeden Tag mit dem Medikamentenmangel konfrontiert werden. Im Innenstadtbereich liegen die Bergische Apotheke am Schlossmacherplatz, die Löwen-Apotheke an der Kaiserstraße 81, die Bären-Apotheke in der Kaiserstraße 41 sowie die Fuchs Apotheke in der Kaiserstraße 164.

WUPPER In den Wupperorten gibt es derzeit auch eine Apotheke – und zwar die Wupper-Apotheke in der Keilbecker Straße 62.

ALTERNATIVEN Auch die Radevormwalder Apotheker suchen nach der Vorlage des Rezeptes immer erst die Medikamente von den Herstellern raus, die von den Krankenkassen empfohlen werden, halten immer aber auch nach möglichen Alternativen Ausschau. Gibt es keinen anderen Hersteller, muss der Patient zurück zu seinem Hausarzt, um einen anderen Wirkstoff verschrieben zu bekommen.