AL will besser informiert werden

Begegnungsstätte

+ © Nadja Lehmann Auf dem Vorplatz der Grundschule Stadt sollte mal eine Begegnungsstätte entstehen. Die Gründe für das Aus zweifelt die AL derzeit an. © Nadja Lehmann

Bei der geplanten Begegnungsstätte gebe es statische Probleme: Fraktion stellt Anträge.

Die Öffentlichkeit gehört informiert, findet Rolf Ebbinghaus. Doch genau das, eine transparente Informationspolitik, vermisst der Vorsitzende der Alternativen Liste (AL) derzeit von Seiten des Rathauses. „Nur über den öffentlichen Meinungsaustausch in Rats- und Gremiensitzungen kann die Öffentlichkeit an der Entwicklung der Kommune teilhaben“, sagt Ebbinghaus. Und zählt Beispiele auf, wo dies aus seiner Sicht zuletzt nicht geschah: bei der Namensvergabe des „Haus der Begegnung“ mit „Hürxthal“ oder bei einer durch die Wirtschaftsförderung geplanten Ausstellung im Wülfingmuseum.

Eine derartige Wiederholung will die AL verhindern. „Mit zwei Anträgen versuchen wir, Verwaltungsentscheidungen bzw. exklusives Verwaltungswissen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen“, kündigt Ebbinghaus an. So kenne außerhalb der Verwaltung niemand den Inhalt der Bewerbung der Stadt zur Teilnahme an der Regionale 2025.

Nicht allein das Urheberrecht habe das Aus besiegelt, sagt die AL

Ebenso sei nie darüber informiert worden, dass die geplante Begegnungsstätte an der Grundschule Stadt sich aus statischen Gründen nie hätte verwirklichen lassen. „Das wissen wir von einer gut informierten Quelle. Wir waren sehr überrascht“, sagt Ebbinghaus. Denn die offizielle Lesart sei stets eine andere gewesen, hebt der AL-Politiker hervor: Nach dieser sei das Projekt gescheitert, weil die Stadt das Urheberrecht des Architekten übersehen hatte und damit die Förderfrist mit Stichtag 31. Dezember 2018 nicht einhalten konnte. „Offensichtlich geht auf der Außenplattform aber aus statischen Gründen gar nichts“, betont Ebbinghaus. Ihn wundere, dass dies weder dem Architekturbüro noch dem Rathaus aufgefallen sei.

Zum Hintergrund: Mit der Überbauung des Vorplatzes an der Grundschule Stadt wollte die Stadt ursprünglich die massiven Probleme der daneben und daruntergelegenen Turnhalle Carl-Diem-Straße in den Griff kriegen: Dort sickert bei Regen Wasser in Halle und Flure. „Die Situation gefährdet sowohl die Bausubstanz als auch die dort Sport treibenden Menschen und Grundschüler“, sagt Ebbinghaus. Mit der Begegnungsstätte hätte die Stadt indes zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Sie hätte die Halle in Ordnung gebracht plus einen Treffpunkt für die älteren Jugendlichen geschaffen. So hatte sie sich auch um die Förderung beworben. Die Stadt hatte jedoch das für die Grundschule Stadt geltende Urheberrecht des Architekten übersehen, das führte zur Verzögerung bei der Förderbeantragung und zum Aus.

„Und das ist auch der einzige Grund“, sagt Bürgermeister Johannes Mans, der sich verwundert über die von der AL genannten statischen Probleme zeigt. „Davon ist mir nichts bekannt“, ergänzt auch Ulrich Dippel, Leiter des Technischen Bauamts. „Woher die AL das hat, weiß ich nicht.“ „Wir müssen sanieren“, stellt Mans indes angesichts des eindringenden Wassers fest.

Bei der Regionale gibt er Entwarnung. „Der Bezirksregierung liegen noch keine Daten von uns vor. Wir haben ein Büro beauftragt, Ideen zusammenzutragen.“ Das betreffe die Stärkung des Tourismus an der Wupper, die Draisinen, die Rolle von Wülfing, die Schaffung von Parkplätzen und die dort geplante Ausstellung durch die WFG. „Darüber hat das Büro auch bereits in einem Ausschuss referiert“, sagt Mans. Der Bericht sei nicht abgeschlossen. „Es wird natürlich weitere Informationen in den politischen Gremien geben.“