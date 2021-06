Duo verkündet Zehn Gebote auf Platt

Mundart

+ © Claudia Radzwill Hans Joachim Harnischmacher trägt als „Bauer Wilhelm“ in der Martini-Gemeinde zusammen mit Norbert Ulrich die zehn Gebote vor – in Mundart. © Claudia Radzwill

Hans Joachim Harnischmacher und Norbert Ulrich sind zu Gast in der Martini-Gemeinde.

Von Claudia Radzwill

Seine Stadt liegt ihm am Herzen. Dazu gehört auch die Rader Mundart. „Doch sie ist dabei, endgültig zu sterben. Denn sie wird so gut wie gar nicht mehr gesprochen“, bedauert Hans Joachim Harnischmacher. Das Rader Urgestein ist gerade 90 Jahre alt geworden – und er hat zusammen mit Norbert Ulrich ein Stück auf Rader Platt entwickelt.

Es geht ihnen es darum, ihrem Publikum die örtliche Geschichte und die Mundart ein Stück weit nahe zu bringen. „Als Pastor und Bauer entführen wir in die Zeit der Reformation und tragen die zehn Gebote in der Rader Mundart vor“, erklärt Harnischmacher. Einige Auftritte hat das Duo schon hinter sich. Am heutigen Samstag sind zu Gast beim Seniorentreff der Martini-Gemeinde.

Harnischmacher, der katholisch ist, und Ulrich, der der evangelischen Kirche angehört, kennen sich aus dem Ökumenischen Gesprächskreis. Beide sind interessiert an der Geschichte der Bergstadt. Die Mundart als Muttersprache gehört dazu. So entstand die Idee zum gemeinsamen Projekt. „Die Handlung spielt im Rade vor 500 Jahren. Norbert Ulrich ist ein katholischer Pastor, der zwar Latein und Lutherdeutsch spricht, aber dem die Mundart nicht geläufig ist. Über den Bauern Wilhelm, den ich verkörpere, möchte er auf Platt der Bevölkerung nun die zehn Gebote nahebringen,“ erklärt Hans Joachim Harnischmacher den Spielverlauf.

Das heißt: Der Bauer übersetzt für den Pfarrer die Gebote – frei nach dem Motto „Dem Volk aufs Maul schauen“. Da geht es dann auch mal deftiger zu, erzählt Harnischmacher mit einem Augenzwinkern. „Immerhin hatte die Landbevölkerung damals nur einen Wortschatz von rund 500 Wörtern. Da ging nichts mit kompliziert.“ Bauer Wilhelm „kallt“ daher, wie ihm der Schnabel gewachsen ist – nachdem ihm der Pastor mühevoll den Sinn der Bibelworte erst einmal verständlich gemacht hat.

Verkündet werden die Gebote im historischen Gewand

Bevor auf Platt gesprochen wird, gibt es von Harnischmacher und Ulrich für die Besucher zunächst einen Exkurs in die Rader Geschichte. „Hungersnöte und Armut gab es vor 500 Jahren. Man muss unser Spiel daher auch im Rahmen der Zeitgeschichte sehen. Bildung gab es kaum.“

Verkündet werden die zehn Gebote dann im historischen Gewand. Hans-Joachim Harnischmacher leiht sich dafür ein Bauernhemd und eine typische Kappe von der Kulturgemeinde Önkfeld aus. „Wenn ich ins Kostüm schlüpfe, bin ich Bauer Wilhelm. Ab da wird nur noch in Mundart geredet“, sagt er. Klar, dass es auch Spaß machen soll. Lachen ist erlaubt. Geht auch nicht anders, wenn Bauer Wilhelm zu deftiger Sprache greift.

TERMINE ZEHN GEBOTE Für Samstag, 5. Mai, lädt der Seniorentreff der Martini-Gemeinde ein. Um 15 Uhr geht es im Gemeindehaus an der Uelfestraße los. Zu Gast sind Hans Joachim Harnischmacher und Norbert Ulrich, die die „Zehn Gebote auf Mundart“ vortragen. Dazu gibt es Kuchen, Kaffee und Kottenbutter. GESRÄCHSKREIS Der nächste Ökumenische Gesprächskreis findet am Dienstag, 8. Mai, um 15.30 Uhr statt. Diesmal steht ein Austausch mit Jehovas Zeugen auf dem Programm. Treffpunkt ist das Pastor-Haver-Zimmer im Gemeindehaus.

Ins Lächerliche wird aber nichts gezogen. „Wir stellen lediglich dar, wie zur Zeit der Reformation die Gesellschaft gestrickt war." Nach der Vorführung wollen die beiden mit den Besuchern ins Gespräch kommen. Das klappt erfahrungsgemäß immer sehr gut. In der Dorfkirche Remlingrade haben Hans Joachim Harnischmacher und Norbert Ulrich die „Zehn Gebote" schon vor angehenden Abiturienten des Theodor-Heuss-Gymnasiums aufgeführt. „Sie waren sehr interessiert, auch wenn sie von der Mundart selbst nicht viel verstanden haben." Harnischmacher selbst ist nicht mit der Mundart aufgewachsen. Die Mutter stammte aus Barmen, in der Familie wurde Hochdeutsch gesprochen. „Erst in der Schule kam ich mit der Mundart in Berührung", erzählt er. Sein Interesse am Rader Platt erwachte allerdings erst Jahre später.