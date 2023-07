Langsameres Tempo auf der Kaiserstraße

:Auf einem Abschnitt der Kaiserstraße in der Innenstadt gilt bald die Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h.

Ein bisschen langsamer mit dem Auto, dafür sicherer für Fußgänger und Radfahrer: Noch dieses Jahr wird die Kaiserstraße für den Nahverkehr umgebaut.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Für Autofahrer wird es bald langsamer auf der Kaiserstraße vorangehen, dafür soll die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer steigen. Für einen zehn Monate langen Verkehrsversuch wird demnächst die Geschwindigkeit auf der Kaiserstraße (ab Einmündung Hermannstraße) bis zum Kreisverkehr an der Hohenfuhrstraße von derzeit 50 auf 30 Kilometer pro Stunde reduziert. Der Radverkehr soll dann vom schmalen Rad- und Gehweg auf die Straße verlagert werden. Das ist nur eine der Maßnahmen, die einstimmig im Ausschuss für Kultur, Tourismus und Verkehr beschlossen wurden.

So sollen auch Markierungsarbeiten auf der B 229 durchgeführt werden, um die Sichtbarkeit einmündender Straßen zu erhöhen. So wird beispielsweise die Querung der Bahntrasse mit der Leimholer Straße eine rote Markierung erhalten, um auf die Kreuzung von Radfahrern und Fußgängern hinzuweisen. Geschätzte Kosten dafür: etwa 40.000 Euro. Auch der Fußverkehr wird noch für knapp 16.500 Euro gestärkt werden, indem etwa die Bushaltestelle im Bereich Wiedenhofkamp umgebaut wird. Eine barrierefreie Querung soll den Übergang erleichtern. Auf der Hohenfuhrstraße bei Schreinerei Flüß sollen die Pflanzenkübel vom Gehweg verschwinden. Für einen barrierefreien Zugang zu den Friedhöfen an der Friedrichstraße sollen die Bordsteine abgesenkt werden.

Im kommenden Jahr werden zudem Schulwege barrierefreier und besser beleuchtet

2024 Jahr sind drei Maßnahmen zur Verdichtung des Radwegenetzes für 145.000 Euro geplant. Zum einen soll von der Blumenstraße bis zur Dahlienstraße (Kreuzung Röntgenstraße) eine Fahrradstraße errichtet werden, um das Gewerbegebiet mit der Innenstadt zu verbinden. Die restliche Dahlienstraße bis zur Bundesstraße soll Piktogrammketten erhalten, um Autofahrer auf Radfahrer aufmerksam zu machen. Als Zweites soll die Verbindung vom Kreisverkehr (Hohenfuhrstraße) zur Westfalenstraße über die Poststraße erschlossen werden. Auch hier wird die Geschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt werden. Die Fahrbahn erhält ebenfalls eine Piktogrammkette. Schließlich soll auch der Radverkehr auf der Hermannstraße durch eine Fahrradstraße gestärkt werden.

2024 sollen auch die Schulwege für 120.000 Euro verbessert werden. Die Zufahrt zur Armin-Maiwald-Schule könnte eine Beleuchtung erhalten. Die Querung an der Lindenbaumschule ebenfalls barrierefrei gestaltet werden.

An der Carl-Diem-Straße sollen zwei Gehwegnasen für die Kinder der GGS Stadt gebaut werden. Außerdem sind verschiedene Bordsteinabsenkungen an Ampelquerungen vorgesehen.