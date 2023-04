Verkehr: Bürger können Vorschläge machen

Der Busbahnhof an der Poststraße ist der wichtigste Knotenpunkt für den ÖPNV in der Stadt. Allerdings sind Bürger der Meinung, dass ein größeres Angebot und bessere Anbindungen wünschenswert sind.

Bis zum 19. Mai besteht die Möglichkeit, sich online beim neuen Mobilitätskonzept des Kreises einzubringen.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Wer schon immer der Meinung war, dass sich beim Öffentlichen Personennahverkehr, bei den Rad- und Fußwegen oder auch beim Autoverkehr in Radevormwald etwas ändern muss, der kann sich nun auf unkomplizierte Weise einbringen: Der Oberbergische Kreis hat eine Internetseite freigeschaltet, auf der jeder Bürger Verbesserungsvorschläge machen oder über bereits angedachte Änderungen abstimmen kann. Online finden Interessierte eine Karte dazu, auf der mit einem Klick Vorschläge zu verschiedenen Themen eingetragen werden können.

Hintergrund: Der Kreis erarbeitet ein kreisweites Mobilitätskonzept und beteiligt alle Bürger, entweder durch zufällig ausgewählte Haushaltsbefragungen oder mit der Möglichkeit, sich anhand einer Karte die entsprechenden Verbesserungswünsche online einzutragen.

„Ihre Angaben fließen als Bestandteil in die Stärken-Schwächen-Analyse ein. Sie helfen dabei, Maßnahmen zu entwickeln und aufzuzeigen, wie wir den zukünftigen Verkehr innerhalb des Kreises verbessern und stadtverträglich organisieren können“, heißt es in der Erläuterung des Kreises.

Wer den Kartenabschnitt für Radevormwald näher heran scrollt, stellt fest, dass sich bereits mehrere Nutzer aus der Bergstadt mit Vorschlägen verewigt haben. Mit verschiedenen Symbolen wird optisch ansprechend dargestellt, ob sich die Idee auf den Auto-, den Rad- und Fußgängerverkehr oder auf Busse und Bahnen bezieht.

Welche Anregungen gibt es bereits?

Anregungen gibt es bereits für verschiedene Verkehrsmittel. So plädiert ein Nutzer (oder eine Nutzerin) für Tempo 30 auf dem Schröderweg in den Wupperorten. Bei aktuellem Tempo-50-Gebot werde leider zu schnell gefahren, so dass Ausparkende, Paketboten und Kinder um ihre Gesundheit fürchten müssten, wenn Autos mit 60 bis 70 Stundenkilometern vorbei rasten. Ein anderer Bürger wünscht sich ein Tempolimit auf der „Rennstrecke Landwehr“, an der Ausfahrt der Feuerwehr sollte maximal ein Gebot von 50 km/h gelten. Andere Vorschläge beziehen sich auf den Busverkehr. Dabei geht es auch um die schwierige Lage Radevormwalds an der Grenze zu den bergischen Großstädten, dem Märkischen Kreis und dem Ennepe-Ruhr-Kreis und die damit verbundenen Tarifübergänge. So wird der Wunsch einer direkten Busverbindung von Radevormwald zum Bahnhof Schwelm geäußert, da von dort günstige Anbindungen per Zug ins Ruhrgebiet und die Rheinschiene verfügbar sind.

Generell wird eine bessere Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr gefordert – etwa in den Süden des Oberbergischen Kreises, da dort viele behördliche Dinge vor Ort zu erledigen seien. Auch Vorschläge, wie man die Stadt für Fußgänger und Radfahrer sicherer machen kann, gibt es bereits.

So regt ein Nutzer an, einen Fußgängerüberweg am Wuppermarkt einzurichten. „An dieser Stelle wird Tempo 60 km/h gefahren. Der Bereich ist aufgrund der kurvigen Straßenführung schlecht einsehbar. Es sind viele ältere und gehbehinderte Menschen zu Fuß mit dem Wocheneinkauf unterwegs und kommen oft nicht schnell genug über die Querungsstelle“, erläutert der Bürger. Ebenfalls ein in der Karte eingetragener Wunsch: „Es bräuchte entlang der B 483 eine durchgehende – idealerweise vom Autoverkehr getrennte – Fahrradstrecke nach Schwelm.“ Auf diese Weise wäre eine sichere, klimaneutrale Anbindung nach Wuppertal, an das dortige Radnetz und den Bahnverkehr gegeben.

Die Möglichkeit, sich auf diese Weise online beim neuen Mobilitätskonzept einzubringen, besteht laut dem Kreis noch bis zum 19. Mai, so lange bleibt die Seite freigeschaltet. Übrigens weist der Kreis darauf hin, dass nicht nur Bewohner des Oberbergischen sich mit Ideen auf der virtuellen Karten eintragen können. Auch Interessierte aus benachbarten Städten oder Kreisen können sich mit Vorschlägen daran beteiligen.

Parallel findet noch eine andere Aktion statt: Einige Bürger in der Region, ausgewählt nach dem Zufallsprinzip, haben Fragebögen erhalten. Landrat Jochen Hagt ruft die Adressierten dazu auf, sich an dieser Aktion zu beteiligen: „Mit der Befragung haben wir die große Chance, eine wichtige und zukunftsweisende Grundlage für die weitere Entwicklung unserer Mobilität zu schaffen. Daher ist meine Bitte: Wenn Sie Unterlagen erhalten, nehmen Sie sich die Zeit, diese auszufüllen. Mit einem Zeitaufwand von 15 bis 20 Minuten helfen Sie uns enorm.“

Die Online-Beteiligung ist hier abrufbar: https://mobigator.de/obk/inka

Haushaltsbefragung

In den vergangenen Tagen haben rund 16 500 zufällig ausgewählte Haushalte die Befragungsunterlagen per Posteinwurf erhalten, teilt der Kreis mit. Das Ausfüllen der Fragebögen und damit die Teilnahme an der Befragung sind freiwillig und anonym. Auf dem Fragebogen werden Standardfragen zum Verkehrsverhalten an bestimmten Stichtagen gestellt, wie sie bundesweit von renommierten Institutionen verwendet werden. Dies ermöglicht die Vergleichbarkeit mit überregionalen statistischen Erhebungen, wie beispielsweise der bundesweiten Befragung Mobilität in Deutschland (MiD), welche vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) durchgeführt wird.