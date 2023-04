Vereine und Sponsoren sorgen beim Stadtfest fürs Programm

Radevormwalder Stadtfest bietet vom 12. bis 14. Mai Musik-Acts, Infos, Mitmachangebote und Kulinarisches.

Von Claudia Radzwill

Radevormwald. Nicht mehr lang, und in der Innenstadt wird das Radevormwalder Stadtfest gefeiert. Am Dienstag gab es auf einem Pressegespräch in der Sparkasse die Details - einmal mehr wird die Feiermeile von der Werbegemeinschaft „Rade lebt“, dem Stadtkulturverband, dem Stadtsportverband und der Stadtverwaltung organisiert. Auf die Besucher und Besucherinnen wartet am Muttertagswochenende, 12. bis 14. Mai, ein buntes Bühnenprogramm, Vereine sorgen entlang der Feiermeile für kulinarische Genüsse und Getränke, es gibt Mitmachangebote.

Gleich drei große Musik-Highlights kündigen die Organisatoren an. „Dank der Sponsoren“, hebt Jürgen Fischer, Vorsitzender des Stadtkulturverbandes hervor. Los geht’s am Freitagabend, 12. Mai, mit der Coverband Beatify um 19 Uhr, gesponsert von der Sparkasse. Während des Konzerts auf dem Marktplatz werde es außerdem eine Verlosung des Bankinstituts geben, erklärt Christian Leege, Vorstandsvorsitzender. Als Hauptpreis winkt eine Ballonfahrt.

Autohaus möchte mit dem Act und den Besuchern feiern

Am Samstagabend, 13. Mai, geht es mit einem weiteren Publikumsmagneten weiter. Die U2-Tribute-Band Achtung Baby wird kommen. Das Konzert auf der Stadtfestbühne beginnt um 19.30 Uhr. Das Autohaus Kleinschmidt holt die Musiker in Bergstadt. „Wir feiern mit dem Act und allen Besuchern und Besucherinnen unser 30-jähriges Geschäftsbestehen“, sagt André Kleinschmidt.

Auch die Volksbank Oberberg sitzt mit im Boot. Sie finanziert am Sonntagmorgen Hardy's Jazzband. Die wandert ab 11.30 Uhr als Street Jazzband vom Eingang der Bank am Schlossmacherplatz bis zum Marktplatz.

Offiziell eröffnet Bürgermeister Johannes Mans das Stadtfest am Samstag um 11.30 Uhr. Das ist dann auch der Startschuss fürs abwechslungsreiche Bühnenprogramm, das Samstag und Sonntag bis zum späten Nachmittag zum Markt lockt.

Rader Vereine stellen sich vor: Die Harmonika Band ist mit dabei, die Musikschule, das Xtream Cheerleader & Gymnastikteam und der Radevormwalder Turnverein. Die Moderation hat Jürgen Fischer inne. Er kündigt an, dass es auch das Bratwurstlotto geben wird – nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr. „Es wird mehrmals an beiden Tagen stattfinden“, verspricht er. Gleiches gilt für ein Gewinnspiel der Werbegemeinschaft – die Lose werden sogar stündlich auf dem Marktplatz verteilt.

+ Unterstützen und organisieren das Radevormwalder Stadtfest (v.l.): Jürgen Fischer (Stadtkulturverband), Kirsten Hackländer (Eventbeauftragte Stadt Radevormwald), Marcus Strunk (Werbegemeinschaft), Jörg Becker (Stadtsportverband), Axel Klugmann (Niederlassungsleiter Volksbank Oberberg), Tanja Sonnenschein (Werbegemeinschaft), Christian Leege (Vorstand Sparkasse), Dennis Kleinschmidt (Autohaus Kleinschmidt), Michael Scholz (Werbegemeinschaft) und André Kleinschmidt (Autohaus Kleinschmidt). © Claudia Radzwill

Die bespielte Fläche ab Lindenbaumschule/Kaiserstraße über den Marktplatz bis hin zur Blumenstraße ist einmal mehr in Themenmeilen aufgeteilt.

Auf der Kreativmeile, ab der Kreuzung Telegrafen-/Kaiserstraße bis hin zum Markt, stellen sich die Kulturvereine wie Heimat- und Verkehrsverein, Rader Kulturkreis, Bergischer Geschichtsverein und Bürgerbusverein vor. „Außerdem gibt es einen kleinen Skulpturenpark und Kreativangebote“, sagt Fischer.

Die Sport- und Spielemeile am Kreisverkehr an der Sparkasse lockt mit Hüpfburgen und Bewegungsangeboten. Das Geschäft E-Cooler bietet dort einen E-Scooter-Parcours. „Die Sportvereine des Stadtsportverbandes haben wieder die Patenschaften für die Stationen übernommen. 40 Ehrenamtler im Wechsel betreuen das Tobe-Eldorado“, berichtet Jörg Becker, 2. Vorsitzender des SSV.

An der Hüpfburgenlandschaft wird auch der Getränkewagen der Rader Handwerker stehen, mit den Einnahmen wird die Sport- und Spielemeile unterstützt.

Kinderspaß gibt’s auch auf der Automeile zwischen Schlossmacherplatz und Marktplatz. Rader Autohäuser stellen die neusten Modelle vor, zwei Kinder-Karussells sorgen für Fahrspaß. Kettenkarussell, Pressluftflieger, Entenangeln und Dosenwerfen bietet ein kleiner Jahrmarkt, den die Schaustellerfamilie Schaffrath auf der Kaiserstraße aufbaut.

Auch der Neye-Express fährt, er hat seine Haltestelle vor Optik Strunk am Markt. Denn auch die Einzelhändler machen beim Stadtfest mit – und bieten Aktionen und einen verkaufsoffenen Sonntag.

Stadtfest

Vereine und Gruppen, die noch beim Bühnenprogramm mitmachen möchten, können sich weiterhin bei Jürgen Fischer unter Tel. (0151) 57705656 melden. Die Stadtverwaltung steht mit einem eigenen Stand am Markt. Mitarbeiter des Rathauses und Bürgermeister Mans stehen für Fragen zur Verfügung. Zum 25-jährigen Geschäftsjubiläum hatte das Autohaus Kleinschmidt bereits die U2-Tribute-Band aufs Rader Stadtfest geholt – was ein voller Erfolg war.