Polizei weist Radler auf Fehlverhalten hin

Bezirksbeamter Wolfgang Wagener im Gespräch mit einem Radfahrer im Zuge der Kontrolle an der B 229. Manche Radler fahren gegen die Fahrtrichtung, was nicht erlaubt ist.

Anhaltende Beschwerden führten zu einer ausgiebigen Radverkehrskontrolle an der B 229 in Herbeck. Dabei fiel aber nicht nur auf, dass manche auf der falschen Seite des Radwegs fuhren.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Dass die Radwege auf der Elberfelder Straße zwischen Herbeck und Innenstadt alles andere als optimal sind, ist bekannt. Das von der Politik beschlossene Nahmobilitätskonzept soll diesen Zustand mit zu engen und übersichtlichen Radwegen und Übergängen in den nächsten Jahren ändern und verbessern. Trotzdem gelten noch jetzt die allgemeinen Verkehrsregeln, unter anderem etwa, dass das Fahren entgegen der Fahrtrichtung untersagt ist.

Obwohl die Elberfelder Straße über zwei Radwege verfügt, nutzen offenkundig viele Radfahrer den Weg in Richtung Herbeck sehr häufig auch, um in Richtung Innenstadt auf die Fahrradtrasse zu fahren. Das sei sicherer, finden wohl einige Radfahrer, die sich durch diese Fahrweise ein mehrmaliges Überqueren der Bundesstraße ersparen. Erlaubt ist es trotzdem nicht. Und für andere Verkehrsteilnehmer ist das zudem auch noch sehr gefährlich.

Weil sich zuletzt die Beschwerden bei den beiden Bezirksdienstbeamten Martina Höhl und Wolfgang Wagener diesbezüglich häuften, beschlossen sie, mit Kollegen der Verkehrsunfallprävention aus Gummersbach vergangene Woche eine größere Radverkehrskontrolle an verschiedenen Punkten der B 229 durchzuführen.

Regelmäßig prüft auch der ADFC die Städte auf den Ausbau des Radverkehrnetzes und die ermöglichte Sicherheit im Straßenverkehr. Dabei war auch Radevormald. Wie radfreundlich ist die Bergstadt überhaupt?

Helmpflicht? Gibt es nicht, einen Helm zu tragen wird aber dringend empfohlen

Tatsächlich mussten die Beamten nicht lange warten, bis ihnen die ersten Radfahrer auf Höhe der Firma Erlemann & Huckenbeck auffielen: Eine vierköpfige Familie, die mit ihren Rädern in Richtung Lennep war, wurde von den Beamten angehalten. Die ausgesuchte Straßenseite war hier ausnahmsweise mal nicht das Problem. Die Familie fuhr ordnungsgemäß entsprechend der Fahrtrichtung.

Aufgefallen war den Beamten allerdings ein anderer Sicherheitsaspekt. „Interessant war, dass die beiden Kinder Helme trugen, die Erwachsenen aber nicht“, erklärte Polizeihauptkommissar Uwe Petsching im Nachgang. Zwar gebe es offiziell keine Helmpflicht, „doch der gesunde Menschenverstand sollte eigentlich ausreichen, um meinen Kopf schützen zu wollen.“ Radfahrer ohne Helm könnten sich bei einem Sturz auch ohne Pkw-Beteiligung schwerste Kopfverletzungen zuführen. Die Beamten klärten die Familie auf, lobten die Kinder für ihr vorbildliches Verhalten und ließen die Erwachsenen nach dem Aufklärungsgespräch weiterfahren.

Viele wissen nicht, dass sie die falsche Spur nutzen

„Die meisten, die wir anhalten, reagieren einsichtig“, berichtete Martina Höhl bereits nach wenigen Augenblicken. Einige zeigten sich gar überrascht von der Kontrolle, in der es hauptsächlich um fehlende Helme oder eben die falsche Fahrtrichtung ging. „Meines Erachtens wissen aber nur wenige nicht, dass sie die falsche Radspur nutzen“, stellte auch Wolfgang Wagener fest. „Die allermeisten werden einen Autoführerschein haben und wissen eigentlich, dass man auch auf dem Rad in Fahrtrichtung zu fahren hat.“

Ein enormer Unfallschwerpunkt für Radfahrer sei die Stadt auf der Höhe eher nicht, bestätigten die Beamten. Doch auch in Radevormwald nehme der Radverkehr zu, konnte die Bezirksdienstbeamtin Martina Höhl in den vergangenen Jahren beobachten. Erfreulich sei das für die Umwelt, herausfordernd, aber auch für die bestehende überwiegend unzulängliche Infrastruktur.

Zahl der Unfälle mit Pedelecs steigt in Radevormwald

Statistisch seien die Verkehrsunfallzahlen mit dem Rad in Radevormwald seit vier Jahren zwar eher rückläufig, dafür steigen die Unfallzahlen mit batteriebetriebenen Pedelecs. Waren es im Jahr 2018 noch elf Radfahrer, die sich in der Stadt verletzten, sank die Anzahl im Folgejahr auf acht Personen. Bei den Pedelecfahrern hingegen sind die Unfallzahlen von 2018 mit zwei Unfällen in Radevormwald auf jeweils sieben Verletzte 2021 und 2022 gestiegen. „Bei den Radfahrenden zeigt sich ein moderater Anstieg aus dem ‚Corona-Loch‘, bei den Pedelecfahrenden zeigt sich ein kontinuierlicher, recht starker Anstieg“, erklärte Polizeihauptkommissar Michael Tietze.

Die Verkehrsunfallprävention in Gummersbach habe diesen negativen Trend erkannt und bietet seit diesem Jahr Pedelec-Fahrtrainings an, verriet Polizeioberkommissarin Michaela Barz. Gemeinsam mit der Volkshochschule Oberberg werden die Kurse angeboten, die neben Theorieeinheiten auch Parcours-Training sowie eine gemeinsame Ausfahrt beinhalten. „Besonders risikoreich sind immer die Anfahrten, das Kurven- und Bremsverhalten eines Pedelecs sowie das allgemeine Handling.“

VHS

Wer sich für ein Fahrsicherheitstraining auf dem Pedelec interessiert, findet alle Informationen über die Homepage der Volkshochschule Oberberg. Die nächsten Kurse finden am 19. August sowie am 2. September, 10 bis 13 Uhr, in Gummersbach statt. Kosten: 30 Euro.

www.vhs-oberberg.de