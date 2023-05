Unfall sorgt für Stau in Radevormwald

Zusammenstoß zweier Pkw

+ © Christian Beier Die Beamten mussten die Straße sperren. © Christian Beier

Zwei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aus dem Grund musste die Polizei die Bundesstraße 229 kurzzeitig sperren.

Radevormwald. Für großen Stau in Radevormwald hat am Freitagmittag ein Unfall auf der Elberfelder Straße (B 229) gesorgt. In Höhe der Einmündung Froweinstraße stießen laut Polizei zwei Autos zusammen. Mindestens zwei Personen wurden ersten Informationen zufolge verletzt.

Weil an zwei Autos durch den Unfall die Vorderachsen gebrochen waren, mussten sie abgeschleppt werden - Vollsperrung. Inzwischen löst sich der Stau jedoch langsam wieder auf (Stand 13.35 Uhr). red

