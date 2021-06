Unbekannte stehlen weißen Sprinter

Kriminalität

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in Radevormwald von einem Unbekannten ein weißer Sprinter gestohlen.

Der Fahrzeugbesitzer parkte seinen Lkw gegen 20.30 Uhr in der Dahlienstraße in Radevormwald und schloss diesen ordnungsgemäß ab. Als dieser am nächsten Morgen gegen 4.40 Uhr dorthin zurückkehrte, befand sich der Sprinter nicht mehr vor Ort. Das Kennzeichen des gestohlenen Sprinters lautet: RS-AK232. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter Tel.: (02261) 81990 entgegen. red